Las cuentas del reto navideño del Betis

Cuando Emerson 'Royal' desveló el ambicioso reto navideño que se había marcado el vestuario del Betis después de la agónica victoria ante el Valencia, justo tras el parón liguero de mediados de noviembre, muchos se lo tomaron a broma y no pocos lo calificaron de delirante. Los jugadores verdiblancos habían entendido ese triunfo como el punto de inflexión que necesitaban para escapar de su negativa espiral y se habían fijado el objetivo de comerse las uvas metido de lleno en la multitudinaria pelea por los puestos europeos.

El carrilero brasileño sabía bien lo que decía en aquella entrevista para los medios del club. A su osada revelación se fueron sumando voces de peso en el Betis. Canales, Joaquín, el propio Rubi... Había que mirar arriba y sólo había un camino para ganar credibilidad: sumar de tres en tres. Así lo hizo. Para empezar, en Mallorca (1-2) celebró su primera y hasta ahora única victoria lejos del Benito Villamarín. Hasta entonces, en su casillero como visitante sólo figuraban los puntos de los empates sin goles en El Sadar y el Santiago Bernabéu, a los que añadió el domingo el del 2-2 ante el Espanyol.

Una semana antes de viajar a Cornellà había conseguido, en casa frente al Athletic (3-2), un hito inédito a lo largo de todo este 2019 que ya acaba: sumar tres victorias consecutivas. Ahora, un mes después del órdago revelado por Emerson, el Betis encadena cuatro jornadas sin perder, ha sumado 10 de los 12 últimos puntos en juego y ya nadie ve una locura empezar a hacer cuentas para presentar su candidatura a las europeas; si bien es cierto que una victoria el domingo -se puso 0-1 en el minuto 4- habría facilitado muchísimo el atrevido reto.

No en vano, aún marcha duodécimo en la clasificación con 23 puntos, pero empatado con los dos equipos que le preceden, Levante y Osasuna; a sólo uno del Granada, noveno; y a cuatro del Valencia y del Athletic, que ocupa una séptima posición que podría dar pasaporte a la Europa League en función de lo que ocurra en la Copa del Rey.

A día de hoy, los puestos continentales los cierra la Real Sociedad con 28 unidades, sólo cinco más que los verdiblancos, que ven a seis de distancia la quinta plaza del Atlético de Madrid. La zona Champions son palabras mayores con Getafe (30 puntos), Sevilla (31), Real Madrid y Barcelona (35 ambos) a un ritmo que es muy complicado aguantar.

En cualquier caso, lo que sí es un hecho objetivo es que el Betis ha dejado de mirar hacia abajo. No en vano, ya le saca nueve puntos (más el average particular) al Celta, que con 14 unidades marca una zona de descenso donde el conjunto heliopolitano residió varias semanas. Sólo le falta aprender a manejar los partidos y gestionar mejor sus ventajas en el marcador para consolidar su mejoría y reforzar sus credenciales, no ya para llegar a enero luchando por entrar en el 'Top-7', sino para encontrar una regularidad que le permita alcanzar el mes de mayo metido en la pomada.

El equipo más en forma de LaLiga

La clasificación parcial de Primera división en el primer tercio de la temporada (jornadas de la 1 a la 13) dibujaba un panorama desolador en el Betis de Rubi, que se movía en la cuerda floja con el equipo hundido en la decimoséptima posición con 13 puntos de 39 posibles... Y gracias, porque la sufrida victoria ante el Celta, entonces un rival directo en el pozo, permitió escapar de la zona de descenso y tomar aire para remontar, a pesar del jarro de que la derrota en el derbi frenó en seco el primer intento de emerger.

Así, la tabla entre las jornadas 14 y 17 ofrece una situación mucho más ilusionante para el beticismo: el suyo es el equipo más en forma de LaLiga. En este parcial más reciente, sería el cuarto clasificado con 10 puntos de los últimos 12, los mismos que tienen Getafe (+7), Barça (+5) y Madrid (+5), conjuntos que presentan una mejor diferencia de goles que el Betis (+3).

Un duro test de fiabilidad

Antes de despedir el año, el conjunto de las trece barras debe recibir en el coliseo de La Palmera a todo un hueso como el Atlético de Madrid; sin duda, un fiable testador de las pretensiones continentales del Betis. Recibirá a las tropas del Cholo, que llegarán motivadas por sus dos últimas victorias y buscando recuperar su puesto de Champions, el domingo día 22 a las 16:00 horas.

Para la primera jornada de 2020, que pondrá el cierre a la primera vuelta liguera, el Betis deberán viajar hasta Vitoria para verse las caras con él siempre competitivo Alavés en la víspera del Día de Reyes, el domingo 5 de enero, también a las 16:00 horas. Sólo el Sevilla, en septiembre, y el Madrid, hace dos semanas, han conseguido ganar en Mendizorroza este curso. Tampoco será sencillo.

Real Sociedad, Getafe, Eibar y Barcelona serán otras cuatro piedras de considerables dimensiones en el camino verdiblanco, que afrontará un arranque de la segunda vuelta bastante exigente. Para entonces, Rubi confía en que el club haya aprovechado el mercado invernal para suministrale provisiones suficientes para superar esta pronunciada cuesta de enero y mantener vivo hasta mayo el ilusionante reto navideño.