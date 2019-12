Fekir no salta al césped en la vuelta al trabajo del Betis

Fekir no salta al césped en la vuelta al trabajo del Betis

Con el regusto amargo de empate obtenido en su visita al Espanyol, que supo a poco tras ponerse por delante y volver a reaccionar en la segunda mitad, la plantilla del Betis ha regresado este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar ya el histórico choque de la Copa del Rey que le medirá al Antoniano, de Tercera división, en el Benito Villamarín el próximo jueves a las 19:00 horas, si bien será el conjunto lebrijano el que actúe como local en el coliseo de La Palmera.

A priori, Rubi aprovechará el duelo copero, a cara o cruz, para dar minutos a jugadores con poco protagonismo hasta ahora, como el meta Dani Martín, Barragán, Diego Lainez o el propio Kaptoum, que fue titular en el RCED Stadium, existiendo también la posibilidad de ver a caneranos como Ismael o Raúl.

Mientras tanto, este lunes el técnico catalán dirigió una sesión de trabajo que fue de recuperación para aquellos que jugaron de inicio en Cornellà, como es habitual después de cada partido, y más intensa para el resto, muchos de los cuales tendrán su oportunidad en Copa.

De los titulares ante el Espanyol, que exhibió una excesiva dureza en muchos lances del mismo, no saltaron al césped Joaquín, Emerson, Feddal y Fekir, que se retiró tocado de nuevo en el minuto 53', si bien desde los servicios médicos del club bético no han aclarado si padece alguna lesión, que en cualquier caso no parece revestir gravedad.

Además, prosiguen con sus procesos de recuperación William Carvalho, Juanmi, operado la pasada semana de su talalgia, y Pedraza, que sufre una lesión de grado I en el sóleo pero podría estar disponible para el último partido del año ante el Atlético de Madrid, el domingo en casa a las 16:00 horas.

Puede ver las mejores imágenes del entrenamiento en nuestra galería.