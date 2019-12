No sabe jugar si va ganando

De las ocho primeras jornadas ligueras, el Betis comenzó perdiendo en seis de ellas, en otra acabó 0-0 (ante Osasuna) y, la única vez que se adelantó (Barcelona) acabó goleado. Los jugadores de Rubi han forjado su personalidad como grupo en la trinchera, a impulsos de rabia como respuesta a la impotencia. Y, claro, ahora le cuesta despojarse de esa coraza que le ha permitido hacerse fuerte.

A partir del noveno choque, comienza una mejoría que se refleja en la tabla, en un parcial de 10 puntos de 12 y el hecho de anotar el primer tanto en sus tres últimas citas. Sin embargo, este equipo aún no sabe jugar con el viento a favor.

Reacciona bien y se rebela cuando se ve por detrás -lo demostró ayer en una buena segunda parte más inspirado y fiable con el balón-, pero no sabe gestionar un marcador favorable. No supo en Mallorca, con 0-2; ni ante el Athletic, al que ganaba 3-0 en el 20'. En los dos sufrió en demasía, pero logró mantener la victoria. En Cornellà, donde también marcó pronto, se puso nervioso y comenzó a defender a lo loco, como si fuese el minuto 95. Lejos de jugar con la ansiedad del colista, fue blando, apenas logró enlazar tres pases seguidos, dejó un pasillo central enorme y no se serenó hasta la reanudación, cuando ya caía 2-1.

Lo positivo, Rubi sigue intentando subir gente al tren. Lo hizo el otro día con Lainez, que volvió a jugar ante el Espanyol, ya con el Betis con 1-4-2-3-1, con él y Tello muy activos por bandas.

También lo intentó con Kaptoum en lugar del sancionado Guardado, con una respuesta nula del camerunés, y con Borja Iglesias, quien sí lo aprovechó con un gol reparador, otro que salvó en su área y mucho trabajo. Rubi le vio bien y le dio los 90', haciéndole coincidir con Loren y acabando el choque con un ambicioso 1-4-4-2, buscando un triunfo que estuvo en esa contra que tuvo Tello sobre la bocina.

Se adelanta por tercera cita seguida

Álex Moreno volvió a asistir, esta vez en el gol de Borja Iglesias, que puso el 0-1 e hizo posible que el Betis se adelantase por tercer partido seguido, después de abrir el marcador ante el Mallorca y el Athletic (en ambos por medio de Joaquín Sánchez).