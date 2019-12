El manotazo de Bernardo a Borja que el VAR no quiso ver

El VAR es, sin lugar a dudas, un gran invento. El problema es la interpretación que se está haciendo del mismo en España. Y no es cuestión ya de que sea mejor o peor, sino que no está siendo siempre la misma: a veces se atiende a algunas acciones y otras no, pese a ser similares o incluso calcadas. Lo que no se explica e irrita es la arbitrariedad del colectivo arbitral, valga la redundancia.



Si el FC Barcelona, por un penalti a Gerard Piqué; la Real Sociedad, por la misma acción; o el RC Celta, por una expulsión, están mandando quejas a LaLiga por el mal uso del VAR, en el Real Betis no tienen menos motivos para hacerlo, tras la agresión de Bernardo Espinosa a Borja Iglesias que no vio en directo Cuadra Fernández y que ignoró Prieto Iglesias, desde la sala de vídeo arbitraje.



Con el encuentro 2-2, el zaguero colombiano propinó un puñetazo a Borja que, además de penalti, debería haber significado que el Espanyol se quedase con uno menos.



Además, ya en los últimos instantes, Loren Morón reclamó un 'placaje' dentro del área local, si bien es cierto que ese tipo de acciones se repiten en cada partido y que quizás entrar siempre en eso sería ya rizar demasiado el rizo e interrumpir un juego que ya de por sí sufre excesivos parones.





?? Descalabro total del VAR en Cornellá.



Bernardo se desentiende del balón y suelta el brazo a Borja Iglesias dentro del área. El VAR, de forma inexplicable, dejó continuar el juego.? pic.twitter.com/EWe1mECS2r — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 15, 2019