Lo Celso volvería "encantado" al Betis

El Real Betis celebró durante la tarde-noche del pasado lunes la Junta General de Accionistas de la entidad, en la que se presentó unas cuentas de récord entre las que sobresalen los 36 millones de euros que tiene de beneficio y en la que Haro y Catalán se toparon con un mayor número de voces discordantes, con motivo de la salida de Serra Ferrer del club.

Más allá de lo económico y lo social, el presidente del Betis, Ángel Haro, también se refirió a lo deportivo, siendo algo más cauto que Rubi, su entrenador, a la hora de hablar de refuerzos en enero. Mientras que el técnico verdiblanco, prácticamente a la misma vez, reconocía en el programa 'El tercer tiempo' de Movistar que los fichajes de la próxima ventana de transferencias oscilarían "de uno a tres", tal y como avanzó ESTADIO Deportivo, dependiendo ello "del mercado", el mandamás verdiblanco se mostró algo más 'tacaño' a la hora de dar una cifra, hablando de "uno al menos, dos posiblemente".

"Nos gustaría que los fichajes estuvieran aquí lo antes posible y no tuviéramos que pasar un periodo de adaptación que la principio del mercado lo tuviéramos aquí, pero no siempre depende de uno, esa era nuestra intención. No le puedo decir el número pero estamos pensando opciones de uno al menos dos posiblemente", apostilló Haro, quien, cuando fue cuestionado por Aleñá, salió por la tanjente: "No le puedo decir nombres".

Todo lo contrario que Rubi, quien, durante su ya citada intervención, volvió a mostrarse mucho más abierto a la hora de hablar del futbolista del FC Barcelona: "Quiero jugadores de nivel y Aleñá es uno".

También cuestionado el presidente del Betis sobre la posibilidad de que la venta de Lo Celso al Tottenham pudiera condicionar el mercado, a lo que respondió que no tenían "noticias relativas a la opción de compra", aunque entendían que el conjunto 'Spur' "sí la ejercerá porque si no se le grava mucho si la tiene que ejercer en junio", cuando "además puede tener que ejercerla de forma obligatoria". Pese a ello, Haro dejó la puerta abierta: "Entendemos que la ejercerá, pero si no será un jugador que vendrá encantado".

Por último, Ángel Haro se refirió a Rubi: "Creo que hemos apoyado a Rubi constantemente. Me consta que Alexis ha tenido muchas reuniones, yo he tenido algunas comidas con él. Es cierto que cuando las cosas van mal, cuando no se ganan partidos, siempre hay dudas y eso es razonable, y en el mundo del fútbol son resultados y cuando no llegan, pues siempre surgen dudas. pero yo creo que a trabajo no le gana nadie a Rubi. Está haciendo un gran trabajo y al equipo le vemos otra cara".