Rubi, sobre el Antoniano, la rotación del equipo o el estado de Fekir

El entrenador del Real Betis Joan Francesc Ferrer 'Rubi' pasó por rueda de prensa previa al enfrentamiento copero ante el Antoniano. En sala de prensa, el preparador catalán afirmó que las pretensiones de los verdiblancos para la competición eran "altas" ya que "primero, es un título, segundo, son eliminatorias apasionantes a un partido y, tercero, nos gusta jugar muchos partidos".

Sobre su rival, el Antoniano de Lebrija, afirmó ser un equipo con "mucho orden en defensa y muy solidarios, van bien al contraataque y por las bandas" y que cuentan con jugarores "jóvenes pero experimentados, aguerridos y muy trabajados". Para Rubi, jugar en el Villamarín es "una ventaja porque conocemos las dimensiones y el césped" aunque reconoce que jugar como visitante en su propio estadio será "extraño".

De cara al once que formará mañana, el entrenador no da pistas, aunque si asegura que jugarán "muchos jugadores que no han jugado en liga" y que, de lograr pasar, ya irán analizando cada partido de forma diferente. "Había mucha tendencia a rotar en copa en años anteriores". "Seis equipo de segunda cayeron más el Alavés contra equipos inferiores, nosotros sabemos que esto pasa y va a seguir pasando en el fútbol. Tenemos que dar nuestro máximo nivel, para eso entrenamos". Lo que sí asegura el entrenador verdiblanco es que Dani Martín será el guardameta titular ante los lebrijanos.

En el partido ante el Espanyol, Nabil Fekir fue sustituido por Lainez tras sufrir unas molestias. "Es verdad que Fekir había estado con molestias musculares la semana anterior, pero el cambio se produjo por un golpe en la cadera. El jugador se encuentra al 100% de las dos cosas".

Muchos béticos de Lebrija irán con el Antoniano. "Por eso te comentaba sobre disfrutar el día de mañana. Habrá mucho bético que sea de Lebrija y se ponga del lado del más débil. Queremos que estén orgullosos del partido de mañana y que lo disfruten, aunque apoyen a uno u otro equipo".

Momento actual del equipo. "De los últimos siete partidos solo hemos perdido uno, estamos en un buen momento, con buen ambiente pero no podemos aflojar, si estamos aquí es porque hemos entrenado fuerte. El domingo queríamos ganar, es importante tener eso presente en el vestuario. El empate no ha sido un frenazo, no se puede ganar todos los domingos. Hemos analizado el partido y hay que recalcar que ese partido era más difícil que anteriores por la atmósfera que se generó. Ellos estaban más unidos y nos metieron mucha presión. Salimos bien, luego estuvimos regular pero acabamos bien".

Las polémicas del VAR. "Entiendo que vieron que no eran penaltis, yo tengo que entender que el VAR reduce mucho situaciones conflictivas, pero sigue habiendo acciones que nos cuesta entender el criterio. Tenemos que mirar hacia adelante, tener mejores resultados para no mirar tanto a las decisiones de este tipo".