Francis y Meléndez, novedades en la lista de Rubi para medirse al Antoniano

El Real Betis ha hecho pública su convocatoria para enfrentarse al Antoniano en el partido de primera ronda de Copa del Rey. Rubi ha reservado a muchos de los jugadores que se enfrentaron este pasado domingo al Espanyol, mientras que otros futbolistas se estrenan en una lista de convocados esta temporada.



De esta forma, Feddal, Mandi, Emerson, Guardado y Fekir tendrán que ver el partido desde la grada por decisión del técnico catalán, y se unirán a los lesionados Carvalho, Pedraza y Juanmi. El media punta francés tuvo que ser sustituido por molestias en su cadera en el partido de Barcelona y, aunque el entrenador verdiblanco lanzó un mensaje tranquilizador sobre su estado de forma, se queda fuera de la lista para enfrentarse a los de Lebrija.



Por su parte, Sidnei apunta al once junto al canterano Edgar tras recuperarse de su lesión en el sóleo. Quienes se estrenar por primera vez en la temporada son Francis y Meléndez. El extremo convertido a lateral por Setién ha pasado de ser un fijo en el once bético la pasada temporada a no disputar ni un solo minuto en liga. Mientras tanto, el centrocampista de la cantera se estrena con el primer equipo en una lista.





De esta forma, todo apunta a que el once verdiblanco para medirse al Antoniano estará formado por Dani Martín en portería, una línea de cuatro compuesta por Barragán, Edgar, Sidnei y Francis, acompañados por Javi García, Kaptoum, Lainez, Tello e Ismael en la medular con Borja Iglesias en la delantera, aunque cabe la posibilidad de que sea Loren el que actúe de '9' tras no partir de inicio en el RCDE Stadium.El partido, que se disputará a las 19:00 en el Estadio Benito Villamarín bajo la dirección del colegiado Jesús Gil Manzano, podrá seguirse en directo, minuto a minuto, en la web de ESTADIO Deportivo.