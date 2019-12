Feddal: "El Atlético vive de esto"

Zou Feddal se mostró resignado por el desarrollo del partido y la derrota final ante el Atlético de Madrid por 1-2: "Esto es fútbol. El Atlético juega así. Sabíamos que el partido podía ser así. Al final sí que hemos tenido nuestros ratos y ellos han hecho su trabajo de siempre, es lo de siempre, se llevan el partido y tenemos que mejorar en concentración en ciertos momentos del partido", ha comentado a pie de campo.

Para el zaguero no es sorprendente el desenlace ante el equipo de Simeone: "El Atlético vive de esto. Defienden muy bien, aprovechan sus ocasiones, no están siendo tan efectivos, pero sí han mejorado en el juego".

Feddal tuvo la ocasión más clara para que el Betis se adelantara en el marcador, pero su cabezazo se fue al larguero: "El gol se resiste. Lo hemos intentado. Estoy orgulloso por mis compañeros. Trabajamos para hacerlo bien los 90 minutos".

Al final del choque varios jugadores se fueron a por Estrada Fernández, quien no añadió nada tras el gol verdiblanco pese a pasar dos minutos decidiendo si daba el gol: "Habían pasado dos minutos después del gol. Al consultar si era gol o no no ha añadido nada".

En opinión del ex del Alavés, la derrota no debe significar una bajada de brazos del Betis: "No nos vamos a hundir. Esto es fútbol, lo hemos intentado contra un gran adversario, tenemos que seguir trabajando y los resultados van a llegar".

El Betis perdió por 1-2 contra el Atlético de Madrid en un choque dominado en gran medida por los verdiblancos, pero en el que le condenaron errores puntuales.