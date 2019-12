Rubi: "Me voy con sabor agridulce, merecimos más"

Rubi valoró la derrota ante el Atlético de Madrid y aunque aseguró que su equipo mereció más, también reconoció que el Atlético gana sus partidos de este modo: "Hemos merecido más que el resultado final, pero sabíamos que algún error nos penalizaría. Hemos cometido dos. Una la han fallado, la de Morata. Y la otra la han metido. También era importante ponerse por delante, hemos tirado al palo, lo hemos intentado, pero el Atlético te penaliza. Me voy con sabor agridulce. En la primera parte ha habido fases de muy buen fútbol".

Le preguntaron por la actuación arbitral y las protestas del público, pero Rubi evitó cualquier tipo de victimismo: "El público ha estado con nosotros hasta el final, le damos las gracias. Hemos apretado buscando el gol, de haber llegado antes habríamos tenido unos minutos finales vibrantes. Son un equipo físico, que te lleva al límite. No creo que haya habido errores graves".

Al final del choque, Rubi saltó al césped a calmar a los jugadores: "Nos hemos puesto nerviosos. Creíamos que se podía jugar más, aunque es cierto que quedaban 20 segundos. Lo que demostramos es un compromiso bestial. Los jugadores se han ido enfadados porque queríamos darle la vuelta".

Pese a ser decimotercero, Rubi siente el apoyo del público: "Somos conscientes de que hemos tenido un inicio de liga flojo en el que nos han pasado muchas cosas. Los aficionados ven que el equipo va hacia arriba en juego. No podemos dar errores y ponérselo tan fácil al rival con el trabajo que cuesta meter un gol. Y luego el aficionado ve el trabajo de Canales y de Fekir hasta el 92... estoy seguro que en la segunda vuelta se van a ver buenos partidos aquí".

El técnico se mostró autocrítico y con ganas de avanzar en 2020: "El balance como resultado final no es bueno. Pero sí creo que después de turbulencias el equipo sabe a qué juega. Ya no somos once, hay más jugadores que cuentan. Nos espera una segunda vuelta muy atractiva y quiero ver a mi equipo competir en Vitoria, Getafe... donde nos cuesta y en casa competir como hoy, pero con más acierto".

La distancia con Europa no la ve definitiva ni mucho menos: "Siete puntos no son nada quedando 60. Vamos con un déficit porque el primer tercio no fue bueno en puntos. No tengo duda de que estamos a tiempo".

Para 2020 no espera refuerzos tempranos: "Creo que no habrá refuerzos antes del primer partido de 2020, pero mi mentalidad es que el día 30 empezamos con los que hay. Pero también vemos que tenemos potencial con los que estamos utilizando y los que están entrando".

Rubi volvió a agradecer el apoyo que siente de la grada: "Consolidado no me siento nunca ni en el Betis ni en cualquier equipo porque pierdes dos partidos y tu figura se tambalea. Estoy contento porque el equipo no está parado, no se ha hundido, hemos encontrado soluciones. Lo he dicho desde el primer día, algún día la afición me cuestionará, pero hasta ahora sólo he sentido respaldo".

El gordo ha terminado en cero y la última vez que ocurrió el Betis ganó la Copa: "Ojalá las cosas esas sobre las que soy escéptico se cumple. Nos ha tocado la lotería de poder estar en la elite, entrenar a los jugadores que entrenamos y de estar en el Betis".