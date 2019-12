El Tottenham 'se olvida' de Lo Celso

En el Betis siguen siendo muy optimistas en cuanto a que el Tottenham pague ahora la opción de compra de 32 millones por el argentino, lo que permitiría ir al mercado con más garantías.

Sin embargo, en el conjunto inglés no parecen tenerlo tan claro. Primero porque Mourinho no le da el protagonismo que merecería un jugador como él y segundo porque el conjunto londinense ni siquiera se acuerda de él en las postales navideñas con las que ha felicitado a sus seguidores en estas fechas tan señaladas. El argentino es uno de los que no aparece caricaturizado en las imágenes que han compartido los 'Spurs' en sus redes sociales.

Tampoco están dos futbolistas que tienen pie y medio fuera de la entidad como Eriksen y Rose, dos futbolistas que han hecho historia en la entidad. En cualquier caso, en el Betis consideran que lo que suceda con Lo Celso será positivo para la entidad. Si el Tottenham no lo compra ahora en verano la opción sube a 40 millones de euros y se vuelve obligatoria en el caso de que alcancen la Champions, un objetivo marcado en rojo en la entidad londinense, por más que el Chelsea, cuarto clasificado en la Premier, esté a seis puntos en la tabla.

En el peor de los casos, Lo Celso retornaría tras el préstamo, pero el Betis habría ingresado los 16 millones de la cesión. Es ahí, y no en los ocho millones de diferencia entre una opción y otra, donde se encuentra la clave para que el Betis piense que el Tottenham va a ejercer la opción de compra. A Levy le importa demasiado el dinero para 'regalar' 16 millones por una cesión, por lo que piensa en comprarlo y, si finalmente Mourinho no lo quiere en su equipo, ponerlo de nuevo en el mercado.