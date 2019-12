Kluivert: "Ir al Betis será bueno para Carles"

Patrick Kluivert, director de fútbol de la cantera del Barcelona, ha tenido mucho peso en la decisión de salir cedido de Carles Aleñá, que jugará en el Betis los últimos seis meses de la competición merced a un préstamo que no incluye opción de compra para los verdiblancos.

El ahora directivo culé entiende que un préstamo para jugadores como él, con mucho potencial pero sin sitio en el competitivo primer equipo azulgrana, es la mejor opción, algo que también le ha recomendado a otro talentoso canterano, a un Riqui Puig al que comparó, en declaraciones a Onda Cero, con el de Mataró.

Kluiver le recomendó también a Puig, por el que preguntó el pasado verano el Betis, buscar una salida para acumular minutos y experiencia, pero el canternao le afeó las declaraciones al holandés y dejó esa decisión en manos de Valverde, que, por el momento, no está contando mucho con él.

Al margen del polémico intercambio de opiniones que protagonizaron director de cantera y jugador hace unas semanas, Kluivert ha vuelto a pronunciarse en este sentido, poniendo al ahora bético Aleñá como ejemplo. "Riqui tiene que servir, siempre lo he dicho, pero algunos de la prensa me han cogido otras palabras. También se lo he dicho a Riqui. Mis palabras no fueron que 'Riqui tiene que irse', sí dije que si no iba a jugar, lo mejor sería que lo hiciera fuera. Para crecer no es malo ir a un buen equipo para seguir haciéndose como jugador y como persona. Si Carles se va al Betis será bueno para él", señaló el holandés.