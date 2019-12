Joaquín: "Doy gracias a Dios por tener el cariño de los béticos"

Joaquín Sánchez en su salsa. El capitán bético se mostró muy agradecido al acto que el club le había dispensado y que le recordó al que ya vivió en su regreso hace unos años. Ante miles de béticos, el portuense se emocionó, conto chistes, disfrutó... aseguró que no se merece el gran trato recibido, ya que él le debe "todo a estos colores", y dio "gracias a Dios por tener el cariño de los béticos".

Joaquín no pudo reprimir alguna lágrima al dirigirse a los medios a pesar de que "llevaba toda la mañana tratando de no" emocionarse, pero definió los elogios recibidos como "palabras mayores", ya que se siente "un privilegiado" que intenta "aprovechar los ratitos buenos" que le da el fútbol.

"Ahora me piden más chistes que otra cosa, pero ir por la calle es un privilegio. No me merezco tanto cariño. He estado fuera, pero siempre he sentido este sentimiento. Todo lo que hago, lo hago por el Betis. El día que volví fue increíble, lo de hoy... A esto no se acostumbra uno", manifestó el portuense en la sala de prensa del Benito Villamarín.

El extremo diestro admitió que "con los años" se ha "ido cargando de responsabilidad, de compromiso, de trabajo", porque va tomando consciencia de que está "representando a este sentimiento y a este club", por lo que espera "no alargar" su "carrera más de la cuenta".

"Es difícil encontrar el momento para decir 'me voy', porque me encuentro a gusto, disfruto, compito al mismo nivel que mis compañeros. Sigo disfrutando porque me veo que estoy bien", añadió sobre la posibilidad de continuar en activo hasta los 40 años.

De todos los goles marcados con el Betis, Joaquín dijo quedarse, "sin ninguna duda", con el que le hizo al Sevilla en un derbi de la pasada temporada, "porque sirvió para ganar", y también admitió haber pasado "años complicados" cuando se vio "en el primer equipo con 19 años".

"Tienes muchas cosas: dinero, fama..., y no es fácil", reconoció el centrocampista de El Puerto de Santa María, que añadió que, sin embargo, en ese momento llegó "la famosa cachetada" de su "padre, que" le "hizo ver las cosas diferentes".

Además, destacó la figura de su mujer, Susana, que "también" lo "ha ayudado a encontrar el sitio", aunque está "claro" que le "habría gustado conseguir más títulos, pero este cariño no se compra".

El único título de Joaquín con el Betis ha sido, hasta el momento, la Copa del Rey de 2005, en la que una "quinta" de canteranos que "era una familia" pudieron ser campeones "con la ayuda de grandes futbolistas que vinieron" y les ayudaron a "vivir la época más feliz", recalcó el ya legendario capitán verdiblanco.