Marc Crosas aboga por el fichaje de Guido... para el Barça

Tras la final de la liga mexicana disputada entre América de México y Rayados de Monterrey en la que estos últimos se hicieron con el título, el nombre de Guido Rodríguez fue el más repetido al finalizar el encuentro. El argentino, que falló el penalti decisivo para las Águilas, recibió un aluvión de mensajes de seguidores del América donde afirmaban no poder reprocharle nada tras su gran encuentro en la final y el buen curso que el centrocampista ha realizado.



Entre todos estos mensajes hubo uno que destacó sobre el resto. El ex canterano del Fútbol Club Barcelona Marc Crosas, que disputó gran parte de su carrera profesional en México, afirmó que Guido tiene el nivel suficiente para jugar en el equipo blaugrana, donde el propio Crosas estuvo desde el fútbol base hasta el primer equipo, donde llegó a debutar en Copa del Rey pero no en liga.



Las respuestas no se hicieron esperar y, aunque muchos no daban crédito a las palabras del catalán, este seguía defendiendo su postura, asegurando que se trata del "5 de la selección argentina, 25 años, sin recambio natural para Busi,... el precio que se pagaría por un jugador así en Europa a día de hoy. ¿Ejemplo? Rodri".





Guido Rodriguez no está para el América ya, ni para el Betis. Está para el Barça. ¡Es un animal! — Marc Crosas ??? (@marccrosas) December 30, 2019