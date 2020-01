Betis y Sevilla, con representación en el once azteca de la década

Un jugador del actual Betis y otro del Sevilla aparecen destacados este día 1 de enero en México, donde se sigue atentamente a diario la actualidad de los clubes hispalense.

Renovado recientemente por el Real Betis hasta 2022, Andrés Guardado, a sus 33 años, sigue siendo un pilar tanto en el conjunto verdiblanco como en la selección de México, con la que suma la friolera de 162 encuentros, en los que ha anotado además 28 goles.

En el caso nervionense, es un Javier 'Chicharito' Hernández el que aparece en el once ideal de los mejores futbolistas aztecas de la última década, elaborado por el diario La Verdad. El delantero no ha podido mostrar aún su valía dado que Lopetegui apenas le ha dado oportunidades, pero llegó a Nervión avalado por una larga trayectoria que le ha servido para entrar en este once ideal en el que hay un exjugador del Sevilla: Layún.

El equipo completo lo forman Ochoa en la meta, Salcido, Rafa Márquez, Héctor Moreno y Layún en defensa; el propio Guardado, Héctor Herrera y Jonathan dos Santos en el centro del campo; Hirving Lozano de extremo izquierdo, Carlos Vela en el diestro y Chicharito como delantero.