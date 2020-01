Marcone puede ser la clave para fichar a Guido Rodríguez

Iván Marcone. El ex de Cruz Azul, actualmente en Boca Juniors, parece ser el elegido para sustituir a un Guido Rodríguez al que su salida en dirección a Europa parece cuestión de tiempo. América quiere cerrar el sustituto del mediocentro argentino antes de dejarle salir y, según el diario El Universal, ante la dificultad para poder hacerse con Jonathan dos Santos, habrían puesto sus ojos en este futbolista, también argentino, apodado 'El Capo' y que ya jugó en 2018 la Liga MX.

La primera opción del América era y es Jonatahn dos Santos, al que le encantaría volver a compartir equipo con su hermano Giovani, pero él mismo admitió hace unos días en ESPN que es complicado que, a día de hoy, pueda salir del Galaxy. Su ficha y su precio se disparan. "Giovani me habla maravillas del América, obviamente me dice 'vente conmigo, vente conmigo', pero él ya sabe que yo tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá; si fuera por mí me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz en la ciudad", admitía el ex de Villarreal.

Ante esa dificultad, América ha puesto los ojos en Marcone, aunque según este mismo medio, a día de hoy Boca Juniors pide por él unos 8 millones de dólares -unos 7,1 de euros-, una cifra mayor que la que el Betis está dispuesto a pagar por Guido Rodríguez a tenor de la primera oferta.

Por ello, los azulcremas parten en la negociación desde los 10 millones, una cifra que el Betis ha reducido a la mitad y que ambas partes esperan que se cierre en un punto intermedio. Que cuadren las cuentas y América pueda suplir con garantías la marcha de su referente -Guido Rodríguez- será clave para que todo se cierre.