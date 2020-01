Rubi, sobre Aleñá, las salidas de Tello, Javi García y el regreso de la Liga

Muchas cosas han pasado desde que hace casi dos semanas Rubi se despidiera para pasar las vacaciones navideñas. El Betis ha incorporado a Aleñá, se dio un baño de masas con la renovación de Joaquín, ha salido Kaptoum€ y ahora retoma el campeonato con la intención de no mantener la línea positiva mostrada a lo largo del último mes y medio, sólo frenada por la derrota ante el Atlético en el que el equipo mereció más.

Rubi ha hablado de todo ello, de la posibilidad de que el nuevo fichaje viaje a Vitoria y de un rival ante el que quiere empezar la remontada. Con optimismo, ve un mes de enero clave de cara a alcanzar todos los objetivos planteados.

Una semana muy especial: Aleñá, Joaquín€

Ya sabéis que el club es muy especial con sus renovaciones y el acto de Joaquín fue espléndido. Son momentos muy bonitos. Lo importante es que Joaquín lo disfrutó y va a recordar siempre. Y también especial por la llegada de Aleñá. Con él hemos incorporado un gran futbolista. Está bien y tiene muchas posibilidades de ir convocado".

Valoración de fichaje

El club se ha movido muy bien, ha estado muy ágil. Es un lujo para cualquier equipo que tres días antes de que se abra el mercado ya esté aquí entrenando cuando lo lógico es que estas operaciones se cierren al final, cuando ya sólo quedan poco más de tres meses de competición. Hemos ganado un tiempo importante.

Los compañeros han ayudado a Aleñá a la integración. Viene bien físicamente. La idea de juego no es igual, pero ha y cosas parecidas, como la voluntad de querer tener la pelota. Nos hemos reunido muchas horas para transmitirle nuestra idea y automatismos. A Aleñá podemos usarlo en muchas posiciones en nuestro sistema.

Primeras impresiones

Hay gente que hasta que no viene y lo vive no sabe lo que es el Betis, todo lo que mueve. Es muy bonito disfrutarlo. Carles, el primer día, ya quedó sorprendido.

¿Cambia algo el sistema con la llegada de Aleñá?

Hemos probado de jugar con el doble pivote todos los partidos y no nos ha convencido. Estamos jugando con tres centrales, pero no en defensa sino que uno de ellos se integra en mediocampo. La idea es jugar con ese triángulo en medio campo y ahí no vamos a tocar nada.

Qué Betis veremos tras este parón

Espero que veamos un Betis que, a mí, me está transmitiendo muy buenas sensaciones. Espero que partamos del nivel que estábamos y no demos pasos atrás. Rivales como el Alavés, normalmente, se nos atragantan y tenemos que imponer nuestra idea de fútbol, aunque sea fuera de casa y en un campo complicado. Es importante que se juegue a lo que el Betis quiere y no a lo que quiera nuestro rival.

Los problemas defensivos

Últimamente hemos mejorado mucho en defensa, pero los goles nos siguen llegando. Hemos mejorado en conjunto, pero ahora están llegando los errores individuales que nos están costando puntos. Tenemos que solucionar ese problema.

Cómo parar a Joselu y Lucas Pérez

Tenemos un doble reto a nivel defensivo en este partido. Parar a sus dos delanteros porque son el 70% de los goles de su equipo y son dos grandes futbolistas. El Alavés ha acertado en esa faceta. Son dos jugadores muy diferentes y de nivel.

Enero, clave para ir a Europa

Sigo convencido de que siete puntos no son nada. En el momento que ganas partidos los de delante siempre no puede ganar y vas recortando. Mientras estés a uno o dos partidos con lo que queda... Enero es importante para nosotros. Hay que acortar en este mes esa distancia para llegar al tramo final con posibilidades. Si lo logramos, luego, con lo que tenemos en casa y nuestra afición tenemos muchas opciones de alcanzar el objetivo.

Posibles salidas de Tello y Javi García

No me consta que Tello y Javi García vayan a salir. Aquí lo único que hacemos es trabajar con ellos para que estén al mejor nivel. Aunque hay que tener en cuenta que el mercado es imprevisible tanto para las entradas como para las salidas.