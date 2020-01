Guido Rodríguez, objetivo del Betis, un 'dolor de cabeza' para el América

El Betis, una vez cerrado Carles Aleñà, trabaja a destajo para cerrar una nueva contratación invernal, siendo el argentino Guido Rodríguez su objetivo prioritario para el mediocentro, operación encaminada según señalan, incluso, desde México. Mientras, el América, su todavía equipo, se resigna y ya le busca sustituto.

Al respecto, Iván Marcone (Cruz Azul) se ha convertido en el primero de la lista ante las dificultades por reclutar al favorito por los aztecas, Jonathan Dos Santos, operación que él mismo se ha encargado de abortar. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, dejó en claro no ha mantenido ninguna conversación: "No he hablado con ellos. Claro, como siempre he dicho, desde pequeño tienes sueños, y siempre mi sueño fue jugar en el América, pero estoy viviendo en el presente y ese es que tengo contrato con el Galaxy. Estoy feliz aquí y me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera".

"Tengo contrato con el club. No creo que el club quiera y yo tampoco quiero, sinceramente", refirió. "Me gustaría quedarme aquí (en el Galaxy de Los Ángeles) por el resto de mi carrera", añadiendo: "Me quedan creo que cinco, seis, o siete años de fútbol. Estoy muy feliz aquí. Mi familia también está feliz aquí cuando vienen a visitarme; estoy muy cerca de ellos, están en México. Hay mucho mexicano, mucho amor, así que es como mi casa".

No es el único nombre en el que trabajan las 'Águilas', abriéndose la opción de Iván Marcone, centrocampista del Cruz Azul, club en el que ha jugado cedido el futbolista de 29 años por Boca Juniors. El América aguarda una nueva propuesta del Betis por Guido para lanzarse a por Marcone.