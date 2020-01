Alavés 1-1 Betis: Un regalo que deja el gesto torcido

Como ese regalo que esperas con ilusión y luego, al abrirlo, recibes con el gesto un poco torcido. Así es el punto con el que el Betis obsequió a los suyos. Insuficiente en la pelea por Europa. Porque para alcanzar esa meta hay que vencer en feudos así. Y el Betis hizo méritos para ello. Se sobrepuso una vez más a un gol rival, falló un penalti y ni siquiera se rindió con uno menos. Pero también cayó en la trampa de su contrincante y lo pagó.

De inicio, el guion era previsible. Atendiendo a las armas de uno y otro, nadie dudaba de que el Alavés le daría el balón sin pudor a un Betis llamado a imponer su mayor calidad, aunque le costaba penetrar a base de combinaciones en el ordenado entramado construido por Garitano. Por ello, era un balón largo de Mandi, rompiendo líneas, el que concedía pronto la primera ocasión. Pero Borja Iglesias no estuvo fino. Quizás creyendo que estaba en fuera de juego, disparó mal y sin fe en posición escorada pero franca.

Avisaba primero el Betis, si bien el ímpetu local conseguía equilibrar la balanza y dibujar un arranque competido, con una respuesta casi inmediata en forma de vaselina fallida de Lucas, después de que Joel tuviera que salir a lo loco para cubrir los metros que dejaba a su espalda la adelantada zaga bética.

El dominio era verdiblanco, pero el Alavés, a base de morder y pelear con todo por cada balón, igualaba el choque y lo llevaba a su terreno, encontrando petróleo con el gol de Aleix Vidal a los 14 minutos.

La había tenido antes Fekir con un disparo cruzado tras bajarla con calidad con el pecho. Pero casi por sorpresa, el conjunto vasco se destapaba con una jugada de tiralíneas por el centro que castigaba la falta de contundencia bética en esa zona, tras una pérdida de Borja Iglesias. Rioja, Lucas y Joselu se asociaban al primer toque y Aleix Vidal se sacaba un disparo cruzado que rozaba en Álex Moreno.

Tocaba remar contracorriente. Y aunque el Betis acusó el golpe, la volvió a tener otra vez Borja en una posición parecida a la primera. Esta vez chutó al lateral de la red. Y hubo que esperar muchos minutos para ver la siguiente.

En ese periodo, el Alavés endureció el partido, aunque no se asomó más al portal de Joel salvo en un córner cabeceado por Joselu, y el Betis no se encontraba cómodo. Pero cuando Joaquín y Fekir empezaron a hacer de las suyas, superada la media hora, el peligro volvió a palparse. Más por chispazos que fruto de un plan. Pero llegaba. Y el francés era el más activo, capitalizando todas las acciones ofensivas. En el 37', con un disparo alto; en el 41', solo ante Pacheco, con un chut escorado con el interior que se fue rozando el palo; y en el 45', provocando un claro penalti de Duarte tras una gran acción personal. Joaquín, sin embargo, chutó flojo y Pacheco acertó el lanzamiento.

Pero el error no pesó en el ánimo de los béticos en la segunda mitad. Salieron los de Rubi dispuestos a comerse a su adversario, cada vez más medroso y metido en su campo, y pronto comenzaron a acumular llegadas. De nuevo la tuvo Fekir tras un centro de Canales desde la izquierda, luego probó fortuna Joaquín sin acierto tras un servicio de Álex Moreno, y a la tercera, Fekir, quien si no, la colgaba al área y aparecía Emerson para cabecear a la red (55').

Mucha parte de culpa de este arreón verdiblanco la tenía Canales, más liberado y entonado para dirigir las operaciones. Si había que apostar, todo apuntaba a la remontada. Pero el impulso moral que supuso el empate se fue apagando con el paso de los minutos y el Alavés volvió a llevar el partido a su terreno: mucha pelea y poco fútbol. Faltó ambición en ese momento en las filas béticas para arrinconar a un rival muy limitado. Pero Pacheco no vio pasar de cerca ningún balón más. Al contrario, de un largo pase suyo salió el que Lucas controló para encarar a Joel, lo que obligó a Feddal a hacer falta e irse a la calle, VAR mediante. Restaba un cuarto de hora y, con uno menos, tampoco es que el Betis sufriera, pues pese a todo tenía posesiones largas, pero no la mordiente necesaria para conseguir una victoria imperativa en pos del objetivo de Europa, a siete puntos.

Alavés: Pacheco; Ximo (Aguirregabiria 69'), Laguardia, Ely, Duarte; Aleix Vidal (Pere Pons 81'), Wakaso (Burke 84'), Manu García, Luis Rioja; Lucas Pérez y Joselu.

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Feddal, Álex Moreno; Guardado, Canales, Joaquín (Lainez 73'); Fekir (Aleñá 81') y Borja Iglesias (Loren 84').

Goles: 1-0 (15') Aleix Vidal; 1-1 (55') Emerson.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Expulsó a Feddal (78') con roja directa. También amonestó con tarjeta a amarilla a los locales Joselu, Wakaso, Duarte, Manu García, Ximo, Rioja y Aguirregabiria, y a los visitantes Fekir, Canales y Bartra.

Incidencias: eEncuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 17.689 espectadores. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio en memoria de Julián Ortiz Gil, expresidente del club albiazul.