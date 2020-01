La afición del Tottenham pide que Lo Celso se quede

No está siendo la temporada soñada para Giovani Lo Celso. Tras ofrecer un excepcional rendimiento en su única campaña en el Betis, el argentino arribó el pasado verano al Tottenham por petición expresa de su compatriota Mauricio Pochettino, pero las oportunidades que no tuvo con él, lastrado en buena medida por una lesión, las está encontrado poco a poco con Jose Mourinho, su relevo en el banquillo de los 'Spurs'.

El excentrocampista verdiblanco ha participado en los tres últimos partidos de su equipo en la Premier League, partiendo como titular en los dos más recientes, y este pasado domingo no desaprovechó tampoco la oportunidad que el controvertido entrenador portugués le brindó en la FA Cup.

En esta ocasión, Lo Celso no formó parte del once de un Tottenham que visitaba al Middlesbrough, de la Champonship (segunda inglesa). Pero Mourinho tuvo que recurrir a él en la segunda mitad para evitar la eliminación de los londinenses, que consiguieron empatar a la hora de partido por medio de Lucas Moura (1-1) y llevar la eliminatoria a un partio de desempate.

En Inglaterra se hacen eco del buen partido firmado por Lo Celso, que dispuso de 34 minutos, destacando que tan él como Erik Lamela fueron quienes le cambiaron el rostro al Tottenham, por lo que cobra fuerza que ambos sean titulares en el próximo choque liguero ante el Liverpool.

Además, la posible salida de Eriksen en este mercado invernal puede conceder a Lo Celso un mayor protagonismo, pudiendo jugar también más cerca del área rival, como hacía en el Betis, tras la lesión de Kane. Con ello, además, aumentarían las opciones de que el Tottenham ejecute ya la opción de compra que posee, que pasa de 40 a 32 millones ahora, que es lo que desean en el Betis para acudir al mercado de enero con liquidez, si bien el club inglés trata de rebajarla.

La última palabra la tiene Mourinho, pero los aficionados del Tottenham lo tienen claro, inundando las redes sociales con mensajes de elogio y apoyo hacia el argentino después de su buen partido ante el Middlesbrough, y reclamando más oportunidades para el ex del PSG