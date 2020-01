Alguacil tiene dos problemas ante el Betis

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tiene dos problemas de cara al próximo duelo liguero de dentro de 15 días, contra el Betis en el estadio Benito Villamarín. El cuadro 'txuri-urdin' no podrá contar en Heliópolis con dos piezas esenciales en sus esquemas como son el lateral izquierdo Nacho Monreal, lesionado, y el polivalente Igor Zubeldia, capaz de jugar como pivote defensivo y como central de urgencia, que debe cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amarillas.

Según el parte médico que ha facilitado la Real Sociedad, Monreal sufre "una lesión de grado 1 en el músculo bíceps femoral derecho" que le tendrá de baja entre dos y tres semanas. Ya ha comenzado el proceso de recuperación a través de un tratamiento de fisioterapia y "su retorno a la actividad habitual será progresivo y dependerá de la evolución clínica".

Así, el internacional español se une en la enfermería a Asier Illarramendi, en la recta final de una fractura de peroné; a David Zurutuza, renqueante de un tendinopatía aguda que le merma; y a Aritz Elustondo, quien se ha perdido las últimas tres citas por un esguince de tobillo.

Además de las bajas por lesión, la Real no contará con Zubeldia. Vio la quinta amarilla ante el Villarreal y deberá cumplir ciclo. "Tenía la duda de si cambiar a Igor en el descanso o no. Hay veces que hay que decidir, luego pasó lo que pasó (cometió el penalti del 1-1) y tenía que haberlo hecho. Zubeldia ya tenía tarjeta y no le veía cómodo en el perfil izquierdo. Por eso digo que seguramente no ayudé mucho al equipo", admitió un autocrítico Imanol Alguacil.