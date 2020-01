Aleñá: "Este Betis tiene que ir para arriba"

Carles Aleñá ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Betis Balompié, a pesar de que ya se vistiera de bético el pasado fin de semana, en Mendizorroza, ante el Alavés. Así, durante su puesta de largo como bético.



El jugador se ha dirigido a los presentes después de ver un vídeo de sus padres dándole ánimos en su nueva etapa, lo que despertó su emoción. "Estoy muy feliz de estar aqui", dijo el catalán, quien quiso dar las gracias a sus compañeros por hacerle "sentir como en casa". "Se nota que esto es una familia. El cariño que estoy recibiendo voy a intentar devolverlo con mi esfuerzo", añadió.



Las palabras de Valverde sobre su salida del Barça



La Supercopa y el Barcelona



El dorsal '24' en el Betis



Su debut con el Betis



La segunda vuelta y el objetivo de clasificarse para Europa



Su cesión en el Betis



¿Por qué el Betis?

Aleñá también tuvo palabras de agradecimiento a su familia por acompañarle y a su agente, Iván da. "No le gusta mucho salir pero tengo que agradecerle porque me ha hecho mejor jugador y mejor persona", dijo.En lo referente a lo deportivo, dijo quepor la afición, por este estadio en el que estoy deseando jugar. Ya lo hice como rival y se me puso la piel de gallina", añadió.Por último, agradeció a la directiva "por haberlo hecho tan rápido. Espero que sean seis meses de gloria, que el Betis vaya para arriba y después ya veremos.concluyó durante la puesta de largo, justo antes de atender a los medios en sala de prensa, donde se refirió a diferentes temas:"No sé si Valverde estuvo sorprendido o no. Yo le comuniqué que quería venir al Betis. Lo que yo no pensaba es que fuera tan rápido. Esa cláusula me permitía decidir mi futuro, lo que yo quisiera. En verano ya hubo interés del Betis, pero no pudo ser y en diciembre él sabía que yo quería venir al"."Soy jugador del Betis, no quiero hablar del Barcelona. Les deseo toda la suerte del mundo para la Supercopa. Siempre es favorito para estas competiciones, pero va a estar muy competido y seguro que difícil"."Cuando llegué sabía que se iba Kaptoum, con el que he coincidido en el. No me sabía bien coger su número, el mismo día que se va. También me comentan que está el '24' libre, con lo que ello supone. Lo llevaba Rubén Castro"."El otro día, muy feliz. El debut con esta camiseta es muy improtante para mí, lástima que no pudimos conseguir los tres puntos, lo merecimos. Fuimos a por el partido desde el minutos 1. Cada vez me siento mejor, y mucha ganas de ver a la gente, me han dicho que es increíble cuando canta el himno. Tengo muchas ganas de devolver el cariño a la afición con mi juego"."Si viera que Europa no es posible, no habría venido aquí, Sólo con la plantilla que hay y con lo que propone, tiene que ir hacia arriba. Es muy mala suerte, no se lo merece en esta posición. En la primera vuelta, ha tenido partidos que por jugadas puntuales no los ha sacado. Ahora, en casa ante la Real, va a empezar un nuevo Betis e intentaremos llegar a Europa, que es el objetivo. La filosofía debe ser la misma. Que el contrario tenga el balón lo menos posible, presión arriba, ir a por los partidos. Está claro que encajar menos goles. Yo aportar con mi juego, puedo aportar último pase, trabajar entre líneas, trabajar para el equipo. Si corregimos esos pequeños detalles que nos hace encajar goles, tiraremos para arriba"."A nivel individual espero dar lo mejor de mí. Jugar a mi juego, a lo que sé. Adaptarme rápido a mis compañeros, creo que puedo aportar mucho aquí. A nivel grupal, estar lo más alto posible. Ganar muchos partidos y sobre todo estar en Europa, confiamos en el entrenador y pelear hasta el último partido. El vídeo de mis familiares me ha emocionado mucho. Yo sabía dónde venía, qué significa esto. El Betis es un sentimiento difícil de explicar, ves a la gente, que el Betis es su vida. Yo había hablado mucho con Bartra y Álex Moreno. Es algo espectacular, un sueño para mí. Espero conseguir grandes cosas con el Betis como grupo y que vaya para arriba. En el futuro nunca se sabe. Han sido seis meses porque ha tenido que ser así. No quiero pensar en el futuro, el Barça ni nada. Solo centrarme.

"Tenía claro que era lo mejor que me podía venir a mí, para mi juego. He visot mucho al Betis y cuando supe del interés pensé que era lo mejor para mí. No vnego con la etiqueta de venir del Barcelona y por tanto ser titular, hay mucha competencia. Sobre todo en mi posición, Canales, Guardado... Era lo mejor para mí, para seguir aprendiendo y aportar al Betis. Luchar por el máximo de minutos posible. En verano era diferente. Fue en los últimos días, demasiado rápido. Yo tenía intención de salir porque veía que lo tenía complicado. El míster me dijo que confiaba en mí, que podía jugar. Pero luego, en octubre, noviembre, sin convocar muchos partidos, ya decido que quier salir. Es cierto que en el último mes juego más, pero la decisión ya estaba tomada. Está claro que con los jugadores hablas cuando sale el interés. Yo tenía a Bartra, a Álex Moreno, también con Borja Iglesias. Pero el presidente, la dirección deportiva... Te convencen con el interés que han depositado en mí, tanto en invierno como en verano. Tenía otras ofertas, pero yo quería venir aquí".