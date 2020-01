Emerson: "¿Quién no querría jugar en el Barça?"

La primera vuelta de Emerson Aparecido Leite ha superado las mejores expectativas, incluso las del propio jugador del Betis, quien con tres goles y cuatro asistencias se ha destapado como el defensa de LaLiga que más peligro genera. Este excelente rendimiento no ha hecho más que aumentar los rumores de una posible marcha al Barcelona -club propietario de la mitad de su pase-, antes de lo previsto, que es julio de 2021.

El propio Emerson alimentó esa posibilidad en una entrevista a Mundo Deportivo en la que posó con los colores de ambos clubes e incluso reveló que podría llegar antes de lo fijado en su contrato si el Barcelona paga una penalización, que según pudo saber ESTADIO es de tres kilos (más los nueve pactados de antemano); si bien en Cataluña hablan de que la multa ascendería a seis millones.

"¿Quién no querría jugar en el Barcelona? Estoy concentrado en el Betis y muy feliz aquí. El club me abrió sus puertas en Europa y quiero devolver toda esa confianza de la mejor manera posible. El futuro sólo pertenece a Dios", comentó el jugador verdiblanco en 'UOL', medio de su país que volvió a preguntarle por la posibilidad de que acabe de azulgrana antes de lo que había planeado; pero él se lo toma con prudencia.

"Estoy a punto de completar un año en España y las cosas están sucediendo rápidamente. Mi adaptación ha sido la mejor posible y es muy bueno saber, si es realmente cierto, que Barcelona está estudiando mi fichaje antes de lo previsto. Esto es importante porque me da aún más confianza para seguir trabajando, pero estoy enfocado en el Betis y quiero ayudar al club a lograr nuestros objetivos para la temporada", insitió el '22' del Betis, quien se mostró orgulloso por ser el defensa más goleador de LaLiga: "Confieso que no pienso en los números individualmente, pero, por supuesto, los datos son geniales y muestran que estoy en el camino correcto. Sé que mi primer papel es ayudar al equipo en la parte defensiva, pero me gusta participar en el juego ofensivo".

Así, preguntado en su país por sus referentes, el internacional absoluto aseguró que se mira en el espejo de los mejores que han defendido ese puesto en Brasil como Daniel Alves y Cafú. "Cafú es un ídolo para mí y a Daniel lo miro mucho también", dijo hace unos meses al ser preguntado por esta misma cuestión.