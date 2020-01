La fórmula del Betis para convencer al América por Guido

El de Guido Rodríguez es sin duda el culebrón invernal en el mercado de pases en México. La presencia del gerente del Real Betis, Federico Martínez Feria, y el coordinador de la dirección deportiva, Alexis Trujillo, en el país azteca, donde aterrizaron ese pasado miércoles admitiendo que Guido "es el idóneo", hace presagiar que el desenlace está cercano. La intención, de hecho, es cerrar su fichaje antes de mañana viernes. Pero el América sigue firme en un pulso que la entidad de Heliópolis quiere terminar de decantar con un as bajo la manga.

Sobre el papel, la postura de fuerza del club mexicano no puede ser demasiado fuerte dado que el jugado acaba contrato en junio y corre el serio riesgo de que acabe marchándose gratis entonces. Sin embargo, en el América cuentan con el compromiso del propio Guido de no querer salir mal, dado que allí es poco menos que un ídolo, y con las necesidades de un Betis que quiere poner a disposición de Rubi cuante antes el necesario medio de contención que no pudo traer en verano.

Por todo ello, las 'Aguilas' habrían rechazdo ya una primera oferta formal de cinco millones de euros, la mitad de lo que marcha la cláusula de rescisión del argentino: 10 kilos, los mismos en los que es tasado por Transfermarkt. Ante esta negativa, los rectores béticos habrían elevado su propuesta hasta los 7,5 millones. Pero el América sigue en sus trece de querer sacar la máxima tajada posible y sueña incluso con que Guido firme una renovación que le haría subir incluso su precio de salida, algo del todo improbable pues el deseo del internacional albiceleste es dar ya el salto al fútbol europeo.

En este escenario, ABC apunta que la fórmula que los emisario verdiblancos propondrán es la de compensar una oferta económica a la baja con un porcentaje de una futura venta, que el club azulcrema se guardaría de cara a una hipotética revalorización del jugador y un posible nuevo traspaso.

Con estas armas, el Betis espera obtener el beneplácito del conjunto mexicano y hacer valer el acuerdo que ya tiene con Guido Rodríguez, con el que también presiona. El futbolista, por su parte, está convocado este viernes para comenzar los entrenamientos con su equipo, pero su deseo es que todo se solucione antes.

Son horas, por tanto, decisivas, pues el América también tiene que buscar un sustituto de garantías y su debut en el Clausura 2020 se producirá el próximo 18 de enero en su Estadio Ateca frente a Tigres.

Paralelamente, además, Martínez Feria y Alexis podrían tener otros frentes abiertos en México, pues también han visitado las instalaciones de Cruz Azul, donde milita el joven Santiago Giménez, quien desveló en su día contactos con el Betis.