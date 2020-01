El Portugalete avisa al Betis: "En el fútbol pasan cosas inesperadas..."

Flamante líder de su grupo en Tercera división, el Portugalete tiene una gran ilusión depositado en la eliminatoria de la Copa del Rey que le medirá al Real Betis este próximo sábado, a las 16:00 horas, a partido único en su campo de La Florida.

En el modesto conjunto vasco son conscientes del favoritismo de un cuadro verdiblanco muy superior, pero no renuncian a nada y cree que, aunque pocas, tienen opciones de dar la sorpresa, como ya hicieron en la ronda anterior con el Extremadura, de Segunda.

"Estas semanas merecen la pena; estoy más relajado que en otra más normal, porque esta es para disfrutar. Cada semana en liga tienes la presión de ganar el partido, y en esta no, el objetivo es disfrutarlo, pero intentaremos apurar nuestras opciones aunque sean pocas, pero las va a haber", avisó en Onda vasca el técnico del club jarillero, Ezequiel Loza.

"Es una semana muy bonita. Da gusto ver entrenar al equipo, hay que frenar a los jugadores porque la intensidad del entrenamiento es altísima. Es un premio y un sueño este partido, se nota cada día", insistió el preparador del 'Portu', que ve a su equipo "físicamente preparados para aguantar 90 minutos", si bien "otra cosa es la velocidad con la que mueven el balón",

"Nos lo tomamos desde el disfrute de algo muy bonito que no estamos acostumbrados a vivir, y con un ambiente excepcional. Se han agotado las entradas con una grada supletoria y veo al pueblo muy contento. Necesitábamos darle una alegría, como fue ante el Extremadura, y ahora en este partido. A ver si nos toca la lotería ante el Betis, sería un sueño inolvidable", añadió Loza, que tiene muy estudiado a Rubi y los suyos: "Es más sencillo para nosotros que para el Betis preparar el partido, conocemos muy bien su plantilla, que es de alto nivel, y les vemos semanalmente en la televisión; por eso es más fácil estudiarles a ellos que otros días a los rivales en la Tercera división".

"Vamos a sacar lo mejor que tenemos siempre de acuerdo al planteamiento a realizar, vamos a intentar ponerles en las mayores dificultades posibles; la pena es que no puedan jugar todos los de la plantilla, pero repito que pondremos lo más fuerte y lo mejor para el partido", advirtió además el técnico de Santoña, que espera a un Betis también motivado: "Es una plantilla hecha para competir en puestos importantes e incluso para intentar ganar la Copa del Rey. Vendrán con todo lo que puedan, pero eso debe de servirnos de motivación, al poder medirnos a esos jugadores".

Sea como fuere, Loza le pide a los suyos que lo den todo para tratar de dar la campana. "Hay que vaciarse en el campo para que no te quede luego la mala sensación de poder haber hecho algo más, y oye, por qué no soñar con poder pasar, las opciones las tendremos hasta el último momento. Explotaremos nuestras bazas ofensivas, sabemos que con una dificultad máxima, pero te aseguro que intentaremos ganar. En el fútbol a veces pasan cosas inesperadas, además no tenemos la obligación de ganar, eso siempre ayuda. Si perdemos no pasa nada", finalizó.