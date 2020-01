Aleñá cierra su cuenta de Twitter tras recibir numerosos insultos

No ha comenzado con buen pie Carles Aleñá su andadura como jugador del Real Betis Balompié. Tras ser presentado con la elástica verdiblanca el pasado miércoles, el jugador de Mataró atendió durante todo el día a diferentes medios que pedían entrevistas al canterano del Barcelona.



Tras realizar una de estas entrevistas a El Larguero de la Cadena Ser, el jugador ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter tras recibir numerosos insultos. Esto se debe a que la cuenta oficial del programa lanzaba un tuit donde entrecomillaba la siguiente declaración aludiéndosela al nuevo jugador bético: "La verdad es que sí, ya me he hecho antisevillista. Ahora mismo soy del Betis totalmente"





??? Con Santi Ortega charlamos ahora con @Carlesale10



"Que Rubi estuviera en el Betis ha sido clave para que viniera"



"La verdad es que sí, ya me he hecho antisevillista. Ahora mismo soy del Betis totalmente"

Sin embargo, estas palabras nunca salieron de la boca del jugador, pues al ser preguntado sobre si se había vuelto ya antisevillista, el de Mataró respondió, entre risas: "bueno, bueno... la verdad es que sí, sé la rivalidad que existe y ahora mismo soy del Betis". Sin embargo, la afición del conjunto de Nervión no ha recibido de buen agrado estas declaraciones.No fue el único titular que dejó el futbolista durante dicha entrevista. Al ser cuestionado sobre un hipotético futuro vistiendo la camiseta del, el jugador, lejos de despejar cualquier tipo de duda, afirmó que "el fútbol da muchas vueltas. Yo soy del Barça toda mi vida, pero siempre me han enseñado que nunca digas nunca".