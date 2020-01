Joaquín rompe muros

Se repite prácticamente cada semana. Cada vez que Joaquín Sánchez vuelve a evidenciar que atraviesa por un momento fantástico a sus 38 años. Se dice porque es la realidad, porque el rendimiento del capitán del Betis está resultando sobresaliente y casi se puede afirmar que se encuentra en una de las mejores fases de su carrera.

El portuense ha sabido reciclarse para maximizar sus virtudes y esconder el menoscabo físico por el paso del tiempo y no cabe ninguna duda de que a día de hoy se erige en una de las piezas más importantes del Betis de Rubi, tal y como evidencian sus cifras.

Renovado recientemente por un año más y agasajado como se merece por el club y la afición, Joaquín no deja de superarse a sí mismo y de crecer como verdiblanco cuando parecía que ya no había más margen. No en vano, el extremo ha mejorado su versión en este curso con respecto al anterior, lo que se refleja, por ejemplo, en un dato muy llamativo.

Y es que Joaquín, con su gol de ayer ante el Portugalete en la segunda ronda de la Copa del Rey, ya suma un total de siete goles en la presente campaña en competición oficial, igualando los que anotó durante la totalidad del ejercicio anterior con la elástica verdiblanca. Curiosamente, en la 18/19 acabó con seis goles en la LaLiga y uno en la Copa del Rey, exactamente idéntico reparto al que lleva ahora, con media docena en el campeonato de la regularidad y el marcado en La Florida.

Tres de los seis goles anotados en esta Liga los firmó con su impresionante triplete contra el Athletic en la primera media hora. El resto de dianas llegaron contra Getafe, Valencia y Mallorca, marcando en tres jornadas consecutivas, de la 14 a la 16. Con siete, es el segundo máximo reañlizador tras Loren, con nueve.

A todo esto hay que sumar sus dos asistencias ante el Levante y una aportación fundamental en el ataque con sus diagonales hacia dentro y su capacidad para romper partidos en momentos difíciles.

Está claro que a Joaquín no le sienta mal cumplir años, realidad que avala que contra el Portugalete jugó su partido 300 como profesional una vez cumplido los 30. Es más, ya con la treintena, el de El Puerto de Santa María ha marcado nada más y nada menos que 39 tantos y, como apunta Fran Martínez, 14 en las dos últimas temporadas.