Así está el mercado del Betis

Transcurridas dos semanas desde que se abrió la ventana de fichajes invernal, el Betis tiene buena parte de sus deberes ya hechos. Ha completado dos entradas y también tiene bien encaminado el capítulo de salidas. Repasamos cómo está siendo el mercado verdiblanco.





Fichajes: prioridad en el centro del campo



Guido Rodríguez, el deseado



Carles Aleñá, talento 'made in Barça'



Las salidas pueden propiciar la llegada de un extremo



Salidas: Tello y soluciones para los cedidos

Ya en verano el conjunto verdiblanco intentó incorporar un centrocampista más porque Rubi veía corta la rotación en esa demarcación. La lesión de Carvalho agravó la situación y el Betis ha solucionado rápidamente la papeleta.Fue el principal nombre en el que trabajó el Betis, pero las exigencias de América impidieron su contratación en la ventana anterior. En esta, el conjunto bético ha acelerado para convencer al club mexicano y Guido ya está terminando los trámites para su incorporación. Un futbolista completo para el pivote, que aportará físico, experiencia y carácter.El Betis estuvo rápido para hacerse con el centrocampista azulgrana, que buscaba una cesión en un equipo en el que tener minutos. Un futbolista que tiene calidad para marcar diferencias y que ya ha empezado a demostrar que puede acabar siendo titular.Resuelta la prioridad, el Betis podría completar la plantilla con un extremo, aunque para ello tendrían que producirse salidas en el plantel de jugadores que ocupan esa demarcación y que no están contando con demasiadas oportunidades ahora.

En el capítulo de salidas también ha avanzado el Betis en varias de ellas. Tello podría ser el futbolista de más empaque que emigre en esta ventana invernal. Los cedidos que no están jugando también buscan nuevos equipos.

Kaptoum, al Almería

Ismael y Camarasa, cerca del Alavés

Aitor Ruibal también podría acabar en el Almería

Sanabria empieza a contar en el Bolonia

Tello, pretendido por el Espanyol

El camerunés fue el primero en enfilar la rampa de salida. El Almería del jeque y de José María Gutiérrez le ofreció un proyecto interesante y no se lo pensó. Si suben están obligados a adquirir su pase.El Betis negocia con el Alavés la cesión conjunta de ambos futbolistas en condiciones diferentes. Ismael irá un año y medio al conjunto vitoriano, mientras que Camarasa no tendrá obligación de compra, como quería el Betis. El valenciano dejará el Crystal Palace, donde no juega.El extremo no cuenta para Aguirre y negocia una nueva cesión. En el Almería podría coincidir con Kaptoum. El año pasado ya brilló en Segunda con el Rayo Majadahonda.El delantero paraguayo comenzó a jugar a finales de año y en la última jornada incluso ha marcado, lo que podría variar su situación dentro del equipo italiano. En caso de salir, maneja ofertas para seguir en Italia.El extremo no está teniendo mucho protagonismo con Rubi y en Barcelona lo esperan con los brazos abiertos. Tendría la llave para otra contratación en el ataque verdiblanco.