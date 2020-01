Real Betis-Real Sociedad: Que el esfuerzo merezca la pena

No se le pueden poner peros esta vez en los despachos al Betis, que se ha movido raudo para encontrar, firmar y traer antes de la mitad de la ventana invernal a los dos refuerzos considerados prioritarios por los técnicos: un pivote defensivo y un centrocampista de carácter creativo. El primero, Guido Rodríguez, viene a cubrir una carencia histórica en verdiblanco, agravada con la lesión de William Carvalho, que no es un '5' puro, pero, quizás, es el que más se acercaba. El argentino, por lo que se le ha visto en México, es ideal para ocupar ese rol mutable de central-mediocentro. Viene bastante rodado, como Aleñá, por lo que ambos podrían estrenarse como titulares -el catalán, en lo que se refiere al torneo de la regularidad- por la vía rápida, habida cuenta de que Feddal y Fekir -finalmente, no prosperaron las alegaciones y los recursos ante Competición, Apelación y el TAD por el galo- se pierden la cita de esta tarde por sanción.

Depende de Rubi, que ya ha demostrado en alguna ocasión que siempre da su sitio a cada miembro del plantel, por lo que tampoco sería descabellado que el último en aterrizar espere su turno en el banquillo, volviendo a apostar en esa demarcación experimental por Edgar (con Bartra atrás junto a Mandi) o por el de San Jaime dels Domenys, con el retorno de Sidnei al eje de la retaguardia. Con todo, no hay razón para retrasar el ingreso de un Guido Rodríguez cuyo fichaje, según todos en la Avenida de La Palmera, era perentorio para equilibrar al equipo. Más factible aún se antoja el salto de Carles Aleñá sin Fekir. Notable en Copa del Rey, donde brindó su primera asistencia, viene a ayudar y liberar un poco a Canales, conectando con el delantero y abriendo juego a las bandas.

Ahora, toca hacer bueno sobre el campo el esfuerzo de los dirigentes. No ha empezado la segunda vuelta cuando las dos incorporaciones deseadas se han enfundado ya la camiseta verdiblanca, el argentino únicamente en la presentación. El idioma y el rodaje tampoco serán, en este caso, hándicaps para que se integren en la disciplina de un Betis obligado a dar ese paso al frente en la tabla, tras varios amagos, algunos de ellos esperanzadores. Necesitan los de Rubi una segunda vuelta de notable alto para engancharse a los puestos europeos, dependiendo de sí mismos, por ejemplo, este domingo. La Real Sociedad, teórico rival directo, marca, a siete puntos, la frontera entre la gloria y la intrascendencia. Recortar tres y, si es posible, arreglar el 'goal-average' directo, a favor de los donostiarras después del 3-1 en San Sebastián, ha de ser el primer peldaño de una escalada que no permite más dilaciones. La inversión, las expectativas y la ambición generalizada en Heliópolis exigen una conjura que reactive las aspiraciones de un equipo pensado para cotas más altas.