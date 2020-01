Borja Iglesias, sobre su gol, el partido ante la Real, Europa o su relación con Joaquín

Borja Iglesias consiguió ante la Real Sociedad su tercer tanto del curso. Un gol importante en tanto que fue el que abrió la lata del encuentro que el Betis acabaría llevándose ante un rival directo para acceder a los puestos europeos. El ariete reconocía la importancia de este duelo en El Transistor de Onda Cero: "Sabíamos de la dificultad y la importancia del encuentro, ellos venían de hacer una gran primera vuelta y no les hemos dejado sentirse cómodos en la primera parte" aseguraba.

Sobre su gol, que llegaba en el minuto 27 del encuentro, reconocía que ni él mismo esperaba hacer un remate tan bueno, concediéndole todo el mérito al centro de Sergio Canales: "El balón venía tenso y con una fuerza muy buena". Sobre el cántabro y el resto de integrantes de la medular verdiblanca, el panda afirma que son futbolistas "muy especiales" y que es algo que se nota "cada vez que contactan con la pelota".

Borja es consciente de que el objetivo del Betis pasa por acceder a puestos europeos, ya que "la calidad y el nivel de la plantillan van acorde a esa exigencia" y no tiene dudas de que la consecución de dicho objetivo pasa por trabajar. Sobre la primera parte de la temporada, afirma que "es una pena puesto que no fue el inicio deseado" pero cree que la mejor versión del conjunto de Rubi está por llegar: "Estamos en una buena dinámica, con ganas de acercarnos a esos puestos y creo que vamos a disfrutar mucho a partir de ahora".

El delantero es consciente de que se esperaba más de él en estos primeros 20 encuentros de liga: "Hay días que te sientes agobiado porque las cosas no salen como esperas y no acabas de encontrarte cómodo, pero siempre he tenido la mentalidad de que con trabajo y con el cariño de mis compañeros, el club, el cuerpo técnico y la afición los resultados iban a llegar".

En cuanto a la afición bética, Borja no tiene más que palabras de gratitud y cariño por su recibimiento, y entiende que es parte fundamental de los éxitos que consiga el club de aquí a final de temporada: "Lo hablaba con Sergio antes de sacar. Llevaba un par de meses sin salir de inicio en casa y le decía que cómo no íbamos a ganar con ese ambiente. Él me miraba y me decía que es brutal. Es una sensación difícil de explicar si no lo ves in situ. Es tan bonito entrar al estadio y escuchar el himno que dan ganas de que dure mucho más".

Otra afición que le guarda un gran cariño es la del Zaragoza, donde militó una campaña antes de fichar por el Espanyol, de quien reconoce seguir siendo abonado, y aunque aún no ha podido ir a la Romareda, espera por acudir al encuentro ante el Cádiz en la ciudad andaluza.

Quienes no les guardan tan buen recuerdo son los seguidores pericos, como él mismo reconoce entre risas: "Ahora tengo menos amigos en la grada", aunque no por ello olvida su paso por la Ciudad Condal: "Va a ser una temporada difícil para ellos, pero lo van a pelear hasta el final. Tengo muchos amigos allí, en el vestuario y en el club, parte de la afición me tiene cariño y yo estoy muy agradecido por lo que he vivido allí".

Su segunda etapa con Rubi: "Es un entrenador al que aprecio, mi mejor nivel lo he dado con él. Siempre se ha mostrado tranquilo y con ganas de revertir la situación, el equipo lo ha respaldado en los momentos difíciles para rendir a buen nivel y eso nos ha reforzado".

Convivencia con Joaquín: "Compartimos taquilla uno al lado del otro y me lo paso muy bien. En el campo es un jugador de gran nivel que con 38 años se está luciendo, es la bandera del equipo. Me siento afortunado de disfrutar con él. Es raro que llegue serio una mañana, siempre tiene una sonrisa, una broma, te trata con cariño... es un tío muy especial y los demás tenemos la suerte de disfrutarlo".

Una posible llamada de Luis Enrique: "Sería bonito si me llaman para la selección, hay mucho nivel en la parte atacante nacional. Para mi sería un sueño que hace poco ni me imaginaba. Trabajo para aportar en mi equipo y si algún día tengo el premio de la llamada, pues a disfrutarlo".