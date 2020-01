Rubi, sobre la Copa, el polémico Real Madrid-Sevilla y el VAR

"Vamos a ir a por la Copa". Rubi lo tiene claro. Sabe que es una competición que a los aficionados del Betis le ilusiona sobre manera y por ello hará un esfuerzo para seguir avanzando rondas en una competición cuyo formato asegura que le gusta, pero en el que haría algunos cambios. "El objetivo es llegar a la final como mínimo. Es un título que no sabes cuándo puedes tener un pelín de suerte. Y vamos a ir a por ella. Esta ronda y la que vienen son más complicadas que el año pasado. Esto es una final. No se pueden descartar sorpresas en esta ronda porque a un partido... Los equipos de Segunda han tenido un handicap, que es que han jugado entre semana, pero la igualdad se demuestra en cada eliminatoria. Me gusta el formato para que no sea un monopolio de tres o cuatro equipos. Pero, llega un punto que me hubiera gustado que el sorteo fuera más puro. Tocara con quien tocara. Me gusta más ese espíritu. Mejor mirar por la competición que por la taquilla. Y a los de Supercopa, ya deberían ir al sorteo con todos los demás, porque se han saltado dos rondas", ha defendido el técnico del Betis en Radio Marca Sevilla, donde se ha atrevido incluso a hablar sobre la polémica del fin de semana.



"La norma dice que es falta (se refiere al bloqueo de De Jong). Otra cosa es si entramos en si se pitan siempre o no, o si las ven o no. La acción es muy sutil, el jugador del Madrid cae al suelo. Si me preguntas que si es falta un bloqueo, sí. Si se pitan, eso ya es una pregunta para los árbitros", advierte el preparador heliopolitano, que ha dado su opinión sobre si los árbitros pitan de forma diferente a los grandes. "Creo que hay dos cosas a tener en cuenta. En descarga de estos clubes, provocan más situaciones conflictivas en el área porque llegan más, y eso provoca algún error de más arbitral. Por otro lado, los árbitros han mejorado una barbaridad y les puede menos el escenario, pero escenarios como el Bernabéu o el Cam Nou siguen pesando".

En su opinión, todavía hay cosas que mejorar en la aplicación del VAR. "La primera, que el árbitro pudiese pedir revisar una jugada y no que siempre venga de arriba, de la sala VOR. Y otro, mantener el criterio. Cuando varía, es cuando nos descolocamos. Me encanta el var, pero soy muy clasista, el tío que inventó el fútbol estoy seguro de que dijo que si un balón impacta en la mano dentro del área es penalti. Y debe ser así".



En otro orden de cosas, Rubi también ha repasado los motivos por los que decidió fichar por el conjunto verdiblanco. "No hay nadie que no vaya al Villamarín que no salga alucinado. A nivel de presión, ya sabía a dónde iba. La impresión que tenía desde fuera era que era un club en claro crecimiento, más moderno, que va para arriba. Uno deja su casa por eso, acepta la oferta, porque sabe que va a un proyecto ganador", ha comenzado diciendo el técnico, que descarta que su decisión estuviera basada en cuestiones económicas como se ha querido vender desde Barcelona. "Tema salario no ha sido decisivo. Yo me marqué dos cosas para venir aquí, aparte de disfrutar de la afición y del equipo. Yo creía que podíamos hacer que el Betis tuviera otras cosas para hacerlo crecer. Y también tenía claro que la afición era muy exigente pero muy agradecida. Esos momentos me decía que si le daba cosas a la afición, se pondrían de nuestro lado. Sabía que iban a ser justos".

Y por ello, Rubi agradece la paciencia que han tenido con él en los momentos difíciles. "Sólo puedo mostrar mi agradecimiento. Cuando hemos estado tan mal no he escuchado nada. Quizás la afición ha entendido que necesitábamos tiempo", ha terminado.