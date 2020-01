Rubi: "No lo hemos pasado bien, pero el nivel del equipo tenía que salir"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, técnico del Real Betis, ha analizado la actualidad del equipo verdiblanco tras la enorme victoria ante la Real Sociedad el pasado domingo. "A veces comparar partidos es complicado porque la eficacia marca las diferencias. Ante el Valencia también fue muy completo pero para gustos, los colores. Lo importante es que la línea está siendo muy buena. Estoy contento porque vi disfrutar a la afición", ha admitido Rubi en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Y es que para llegar a esta situación, a apenas cuatro puntos de los puestos que dan acceso a competir en Europa, el técnico del Betis ha tenido que pasar tiempos difíciles en Heliópolis: "He pretendido dar el discurso de la realidad de nuestro cuerpo técnico. Había cosas que no se hacían bien y no me podía esconder, pero también que necesitábamos tiempo para dar con la clave. El nivel tenía que salir. Agradezco que hayáis sabido apreciar el discurso realista. Hoy en día sois muchos analistas, las épocas de ir engañando a la gente se ha acabado. La gente sabe de qué va esto y si se lo pasa bien o no. Nosotros no lo pasábamos bien porque las cosas no salían".

De hecho, el míster verdiblanco ha dejado claro que no pensaba en el futuro y sí en solucionar los problemas: "No me paro a pensar en qué va a pasar mañana, lo he aprendido en este negocio. Si tiene que llegar, llegará. Gastaba el tiempo en buscar soluciones. Si me centro en si voy a estar o no, rindo menos".

Volviendo al partido ante la Real Sociedad y si se vio la mejor versión del Betis de Rubi, el catalán ha contestado: "No me paro en eso, no fue un partido redondo de 90 minutos. A veces es complicado mantenerlo todo el tiempo pero el rival tiene sus momentos, que tiene buen equipo. De ese tramito en la segunda parte, nos hubiera gustado tener más el balón, reducir sus llegadas... Pero tampoco hubo ocasiones claras".

Qué le falta entonces al equipo para ser ese Betis ideal de Rubi, el preparador lo ha aclarado: "Creo que hemos mejorado en muchas facetas. Los números no lo decían en el aspecto defensivo, pero sí en ocasiones recibidas. Hemos ajustado muchas cosas. A balón parado en ataque estamos fabricando más ocasiones. En defensa a balón parado también hemos mejorado. ¿Qué podemos mejorar? Perfeccionar todo esto, darle continuidad, y sobre todo mejorar fuera. Ojalá sigamos así en casa, pero fuera no tenemos esta continuidad y nos cuesta".

Aunque que llegara esta mejor versión del Betis, el aspecto físico también ha influido: "Se junta un poco todo. Hay jugadores que hace tres meses estaban peor que ahora. Por otro lado, la forma de jugar, cuando nos sale bien economizas esfuerzos. Al estar con tres en el centro del campo, no tienen que vascular tanto, tienen que correr menos de lo que toca".

Y es que el cambio de chip en los futbolistas se produjo tras la derrota ante la Real Sociedad en Anoeta: "Por ahí hemos sido claros. Nos estaba costando llegar a parte importante de la plantilla, pero es una conducta normal. Parte de la plantilla estaba muy identificada con una idea anterior. A partir del día de la Real Sociedad, ya no es tan importante el vídeo, sino sentarse a hablar cara a cara todos para ver si íbamos a ir para adelante. Se hizo y los jugadores han estado a la altura y todos estamos peleando por lo mismo".

En casa hay una clara línea ascendente en el juego, quizá falte ahora mostrarlo lejos del Villamarín: "Creo que hacíamos algunas cosas de defender algunas situaciones que no me gustaban. En el partido de Vitoria damos un paso para adelante. Sin balón hicimos un partido muy serio, defendíamos más alto, más juntos. Estos detalles se tienen que confirmar ahora, a ver si encajamos menos ocasiones de gol".

Por último, Rubi desveló su idea de lo que debe ser el Betis del presente y del futuro: "Tiene que ser un equipo asiduo en Europa, ser realista y saber que estamos luchando con equipos con los mismos medios, pero la competencia es importante. Y me gustaría que en este medio plazo el equipo esté como mínimo tres, cuatro años en Europa y el que no lo esté, que no suponga un desplome de moral. Tenemos que estar peleando por Europa pero es algo que también quiere el Sevilla, la Real, el Athletic, el Villarreal... Y que se mantenga un estilo de juego con el que el aficionado esté orgulloso".