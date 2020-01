Rubi y los nombres propios: Tello, Borja, Fekir, Francis, Édgar...

Además de repasar el triunfo de ayer ante la Real Sociedad y la primera parte de la temporada al afrente del Real Betis, Rubi también ha entrado a valorar algunos nombres propios de su plantilla, como el del capitán Joaquín. "En todo momento lo que pretendo es sacar rendimiento a todos, aunque a los 25 es difícil. Con él hemos buscado que cuando esté bien, que juegue y facilitarle las cosas para que se ponga de cara a puerta, dosificarle los esfuerzos. Que cuando juega contra el Levante y te da tres asistencia de extremo... pues es que es muy bueno. Joaquín va a superar los 9 goles de su mejor temporada, seguro. Pago yo la próxima comida si no hace", afirmaba entre bromas Rubi en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Fekir y un Betis diferente cuando juega y cuando no: "Nos ha ayudado mucho, no estoy descontento con su rendimiento. Ha sido injustamehnte tratado. Es extraordinario, con capacidad para conducir, romper líneas, implicadísimo. Elogios para él dentro de un ramillete de jugadores muy bueno que tengo que manejar".

En el lado opuesto está Francis, que solo ha jugado 90 minutos en Copa ante el Antoniano: "La dificultad de Francis está siendo grande para entrar en el equipo, porque ha tenido problemas físicos, pero es una cosa que tiene que valorar él. Yo no estoy cerrado a que pueda jugar, que no juegue no significa que no piense que sea un mal jugador. Es que Emerson le cierra la puerta. Mi opinión al club es que no me cierro a eso".

Se le exige más a jugadores como a Fekir y Borja Iglesias por su precio: "Entiendo que si hay una inversión importante, hay que ser exigente, pero en el caso de Borja, ha costado un dinero, pero el precio de Loren también era muy bueno, y Loren también es un buen jugador. Hay que tener dos grandes delanteros, los tenemos y yo voy a intentar hacer rendir a los dos. Si uno vale 28 y otro 15 y ahora uno 20 y el otro 23, pues perfecto".

Le ha podido pesar a Borja Iglesias ser el fichaje más caro de este año: "Nada. Lo que sí tiene es una relación espectacular con sus compañeros, que otro compañero le haya quitado el protagonismo le ha podido afectar un poco, pero ya está bien mentalmente. Él ha pasado un verano durísimo, se lesiona en la jornada uno... El tema del dinero no le ha influido. Han sido otras cosas, y ahora los dos, Loren y él están muy bien".

Tello saldrá en enero o se quedará: "Es otro magnífico jugador, tiene características diferentes, si está con la actitud que tiene últimamente, puede tener sus oportunidades. Si él o el club decide otra cosa... El jugador está encantado, pero nunca sabe lo que puede pasar. Él también se siente que quiere jugar mucho, pero le está costando porque Fekir está bien, Joaquín está bien... No hay tema Tello. Tenemos una plantilla tirando a larga, con las incorporaciones de los lesionados, con Edgar... La segunda vuelta se puede hacer más dura para algunos. Llegado el momento, analizaremos si es necesario. Tello empezó de titular, estaba bien, y ahora está también muy bien. Yo no me planifico para tres partidos, voy partido a partido, pero si vamos pasando ronda, todos van a ser importantes".

La competencia en el centro del campo: "Carvalho estará para finales de enero. Ha llegado Guido, hemos encontrado una solución en Édgar, pero es un problema que me gustaría tener siempre. Tener la frescura de la juventud, el nivel de Carvalho, el carácter de Guido... Cuando llegó Nabil, lo pusimos en la media punta, pero ha demostrado que puede rendir en otros sitios. La irrupción de Édgar, que tiene mucha habilidad con el balón en los pies. Nos llamaba mucho la atención en las posesiones, llegó el día que tocó ponerle y el chico demostró una madurez inusual. Lleva toda la vida trabajando para eso y ha aprovechado la oportunidad. Es un jugador muy inteligente. Una persona muy inteligente. Siempre hace una pregunta acertada. Es extraordinario".