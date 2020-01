Alexis: "No hay ninguna posibilidad de que el Barça pueda recuperar a Emerson"

Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Real Betis, ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco en los medios oficiales del club todavía con el buen sabor de boca del triunfo ante la Real Sociedad pero pensando ya en la Copa del Rey. "Todavía estamos contentos con el resultado que mostró el equipo a nivel de juego, ante un rival muy complicado y difícil, sobre todo en los primeros 60 minutos, pero eso ya ha pasado y hay que cambiar el chip a la Copa del Rey, que es a un solo partido, y debemos jugar con la máxima intensidad y demostrar que tenemos mucha ilusiones puestas en la Copa. Tenemos que tener los pies en el suelo, la clasificación es la que muestra la realidad y nos muestra que estamos por debajo de lo que tenemos que pelear, por lo que tenemos que acortar la distancia para ocupar esos puestos en los que debemos de movernos. Los jugadores tienen las ideas muy claras", ha asegurado el dirigente.

El canario ha alabado la reacción del Betis en estos últimos dos meses de Liga, y ha puesto en valor el trabajo de Rubi: "Pensamos que el equipo cada vez compite mejor, cada vez está más asumida la idea de juego del míster y vemos que el equipo está siendo mucho más difícil de batir. Se está dando un mejor nivel que al inicio de campeonato, ojalá sigamos así para acortar los puestos en la clasificación y acercarnos a los puestos donde creemos que debe estar el equipo".

Los deberes están hecho en el mercado de enero: "Hemos actuado rápido sobre todo en poder reforzar esos jugadores que eran prioritarios para compensar la plantilla. El club ha estado ágil y hemos podido traer las opciones prioritarias por lo que estamos contentos, todavía no ha cerrado el mercado y estaremos pendientes para ver si hay alguna posibilidad de reforzar o alguna salida".

Puede llegar entonces alguna cara nueva: "Todavía tenemos una ficha libre y quedan días de mercado, seguimos trabajando, este mercado es rápido, peligroso y caro, pero suelen aparecer oportunidades en los últimos días y estaremos atentos. Queremos que todos nuestros jugadores estén a gusto pero no es fácil en esta plantilla tan compensada, estamos atentos por si llega alguna propuesta sobre algún jugador nuestro, se estudiaría para ver qué se podría hacer".

Y alguna salida: "Tenemos jugadores muy apetecibles, pero tenemos que ser lo más inteligente posible y no mermar la calidad de nuestra plantilla. Consensuaremos si llegan ese tipo de situaciones y veremos lo más oportuno en cada situación y en cada momento".

Emerson no va a salir al Barça: "La situación con él es que estamos encantados. Creo que es un jugador que ha ido de menos a más y no vemos su límite por su juventud y lo que expone. Emerson estará con nosotros hasta el 30 de junio de 2021, no hay ninguna posibilidad de que el Barça lo pueda recuperar, no hay ninguna cláusula y a partir de esa fecha veremos la situación con el jugador, porque tenemos al jugador a medias. A partir de ahí será otra situación y veremos, pero hasta el 30 de junio de 2021 estará jugando con nosotros. Hicimos una inversión compartida y ya se verá por parte de los dos clubes cuando llegue esa fecha".

El Betis juega bien sin jugadores importantes: "Eso nos genera una sensación de alegría, mira los que no pudieron participar en el partido y te hace pensar que todo es mejorable y que estamos bastante contentos con el nivel de jugadores que hemos traído. Es una doble satisfacción tanto ver a los que jugaron como a los que no jugaron y estaban convencidos de que su nivel también hubiera sido muy alto en ese partido".

Ahora la Copa: "Siempre nos la tomamos con la mayor seriedad posible, ha habido momentos de alegría, el año pasado nos quedamos a un pasito de dar otra alegría y este año lo vamos a intentar por todos los medios sabiendo que es una competición que a un partido es muy difícil, pero es así y tenemos que poner el máximo entusiasmo y mostrar el nivel de la plantilla para ser superior al rival al que nos enfrentemos".

El objetivo es mejorar fuera de casa en Liga: "Sería otro de los objetivos que tenemos que intentar revertir, si te quieres meter en la Liga tienes que intentar dar esos golpes fuera de tu estadio, en casa nos estamos mostrando con mucha regularidad pero a ver si somos capaces de aumentarla también fuera de casa y sumar de tres en tres. Es difícil porque todos los equipos están bien preparados pero estamos en una buena dinámica y estamos mejorando el mal inicio que tuvimos.

Tras la Copa llega un rival directo como el Getafe: "En las últimas 10 jornadas somos el cuarto equipo que más puntos ha sumado pero por desgracia hay que sumar las veinte jornadas, en ese inicio de temporada necesitamos un tiempo para asimilar la forma de jugar del entrenador, han habido muchas situaciones en ese inicio de campeonato que salimos perjudicados pero no estoy aquí para quejarme ni pedir clemencia, pienso en positivo, nos hemos levantado y estamos confiados con la reacción que hemos tenido para meternos en el objetivo del equipo".