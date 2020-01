Primera etapa de una nueva prueba de fiabilidad

El Betis sigue preparando el encuentro ante el Rayo de este jueves de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que se disputará en el estadio de Vallecas a las 21:00 horas.

Para este encuentro, Rubi podrá contando con todos los jugadores salvo los lesionados de larga duranción, Juanmi, Pedraza y William Carvalho, aunque el portugués está trabajando con el grupo a buen ritmo pero no será hasta finales de mes cuando obtenga el alta médica si supera, eso sí, el último control, como todo hace indicar.

Como en las eliminatorias anteriores, Rubi planea seguir dando minutos a jugadores que no tienen tanto protagonismo en Liga, pero a los que considera importantes y quiere tener enchufados, caso de Lainez o Tello, pero también podría darle la camiseta de titular a Guido, como ya hizo en Portugalete a Aleñá, apenas unos días después de llegar. Emerson, que será baja en Liga por acumulación de tarjetas, podría jugar aprovechando que no estará ante el Getafe, aunque el brasileño es uno de los jugadores que más minutos acumula en sus piernas y no se descarta tampoco que le dé un respiro.

El Betis iniciará en Vallecas la primera de las tres salidas consecutivas que le esperan al equipo, una dura prueba para su fiabilidad. Los heliopolitanos no están mostrando su mejor cara lejos de Heliópolis, donde esta temporada tan sólo han ganado en Mallorca, en Liga, y en Portugalete, en Copa (ante el Antoniano jugaron en el Villamarín en calidad de equipo visitante).

Con un bagaje tan pobre, los de Rubi buscarán ante el Rayo comenzar con buen pie en esta serie de encuentros a domicilio que seguirá con los desplazamientos al Coliseum e Ipurua, y, de paso, el pase a los octavos de final del torneo del K.O y mejorar sus números a domicilio.