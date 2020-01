Emerson no peligra

El coordinador del área deportiva del Betis, Alexis Trujillo, cerró del todo la puerta a una posible salida de Emerson en el presente mercado invernal, tras convertirse en el defensa con mayor aportación ofensiva de LaLiga (tres goles y cinco asistencias). Incluso, no está previsto que se marche ni siquiera el próximo verano, ya que el acuerdo alcanzado con el Barcelona para compartir su fichaje hace justo un año incluía la permanencia del lateral diestro en Heliópolis hasta, como poco, 2021.

"La situación con él es que estamos encantados. Creo que es un jugador que ha ido de menos a más y no vemos su límite por su juventud y lo que expone. Emerson estará con nosotros hasta el 30 de junio de 2021; no hay ninguna posibilidad de que el Barça lo pueda recuperar, ni ninguna cláusula; a partir de esa fecha, veremos la situación con Emerson, porque tenemos al jugador a medias. A partir de ahí, será otra situación, pero, hasta 2021, estará jugando con nosotros. Hicimos una inversión compartida y ya se verá por parte de los dos clubes cuando llegue esa fecha", sentenciaba el alto ejecutivo de los hispalenses.

Con todo, la llegada de Quique Setién al banquillo culé espanta un poco los fantasmas. Y no porque la necesidad de un carrilero de nivel haya desaparecido -el cántabro probó ahí en su debut a Ansu Fati y Carles Pérez-, así como la falta de confianza en Semedo y la preferencia de Sergi Roberto en otras posiciones. El caso es que el nuevo míster azulgrana apenas concedió a Emerson 317 minutos (repartidos en siete encuentros) en la segunda vuelta del curso anterior, el de su debut en España, por lo que, si bien es cierto que el de Sao Paulo ha progresado espectacularmente, no parece muy del gusto del otrora responsable de Lugo, Racing o Las Palmas.

En cualquier caso, fuentes de la operación aseguran a ESTADIO que la fuga de Emerson antes del año y medio que le resta de contrato en el Betis es perfectamente posible. Incluso, el interesado lo reconocía en una entrevista reciente a Mundo Deportivo: "Hay una cláusula (para salir antes del Betis), pero, si me voy a Barcelona, el Barça deberá pagar una multa, que no sé de cuánto es". Los responsables de ambos clubes y los asesores del ex de Atlético Mineiro guardan con celo la información, si bien se han filtrado varias estipulaciones del acuerdo.

La llegada de Emerson y su posible marcha son movimientos harto rentables para el Betis, que, de hecho, no desembolsó los seis millones que le pertenecía abonar de los 12 en que se cifró el traspaso, sino que los adelantó el Barça, pagándolos los heliopolitanos en tres cómodos plazos, lo que no afecta a la posesión del 50% de sus derechos.

Al inicio de la 21/22, los azulgranas deben decidir si lo reclutan (devolviendo a sus 'socios' lo entregado, más una plusvalía de tres kilos y un porcentaje de cualquier venta futura), si se lo 'venden' al Betis por lo mismo que les costó (pudiendo los verdiblancos ampliar su participación con cantidades estipuladas y sin comprometer su presupuesto) o si se pone en el mercado, compartiendo beneficios. Antes de año y medio, al Barça le costaría el doble y todas las partes deben estar de acuerdo.

Setién: "El muchacho va mejorando cada día"

"Lo conozco bien y estoy viendo su progresión. Es verdad que el muchacho va mejorando cada día. El otro día hizo un grandísimo partido y, cuando llegue el momento, se valorará y se tendrá en cuenta. Ahora, esperemos que en el partido que juguemos contra el Betis no progrese demasiado, pero ya le vamos conociendo, al igual que el resto que pertenece al Barça y se les hace un seguimiento", admitió Setién.