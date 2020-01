Kadioglu: una perla en el radar del Betis

El pasado 18 de junio, Ángel Haro y José Miguel López Catalán presentaban públicamente la nueva estructura de su secretaría técnica, alejada de los personalismos de la etapa anterior, con Lorenzo Serra Ferrer al frente, y con una ampliación en el número de los ojeadores para tener controladas Ligas menos importantes. Entre ellas, la SüperLig de Turquía, cuyo seguimiento era responsabilidad, junto al torneo griego y la Copa Libertadores, de un scout 9 no identificado entonces. Bien sea por esta intensificación de la presencia verdiblanca en el país que anexa Europa y Asia, bien por el sensacionalismo de cierta prensa otomana, especialmente la deportiva, el nombre del Betis ha sido vinculado desde el verano pasado con diferentes futbolistas que actúan en tierras turcas.

El último, Ferdi Kadioglu (20), un extremo derecho de 1,74 que ha sido internacional en todas las categorías inferiores de los Países Bajos desde la selección sub 16 a la sub 21, de la cual es un auténtico pilar, después de brillar con la sub 19 (seis goles en 15 partidos). Hijo de inmigrantes otomanos en la otrora Holanda, el atacante nació en Arnhem, formándose en la prolífica cantera del NEC Nimega. El Fenerbahce lo repatrió hace dos veranos a cambio de 1,4 millones de euros, cantidad nada desdeñable por tratarse de un futbolista todavía en edad juvenil y sin apenas nombre en el panorama internacional por aquel entonces.

Kadioglu explotó en la 16/17, dando un golpe en la mesa en una Eredivisie que comprobó la voracidad de un jugador muy polivalente, que actuaba en banda con asiduidad, aunque también por dentro, como mediocentro ofensivo o mediapunta, así como a pierna cambiada. Cuatro goles y tres asistencias en 34 partidos. En total, 1.513 minutos, cifra que se duplicó el curso posterior: ocho dianas y trece pases decisivos en 39 encuentros, con 3.077 minutos en su haber. Suficiente ruido para dar el salto a un grande de la SüperLig.

En el Fenerbahce, tras un año de transición, está descollando en la 19/20 (cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos), especialmente en Copa. Tanto que, según la prensa local, un ojeador bético siguió sus evoluciones en directo durante el reciente encuentro de octavos de la Türkiye Kupasi (Copa) ante el Kayserispor (donde marcó).

Los presuntos ojeadores del conjunto verdiblanco fueron captados por el medio turco Skor.