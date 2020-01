Mandi, a un paso de renovar y doblar su cláusula

El Betis está a un paso de cerrar la renovación de Aïssa Mandi tras avanzar signficativamente en las últimas semanas en este asunto, según adelanta ABC. Atar al internacional argelino era una de las cuestiones pendientes de la dirección deportiva heliopolitana, que ha retomado en las últimas fechas, perfilando las líneas maestras de un acuerdo que entra en su fase definitiva.

En las próximas semanas se espera concretar los últimos detalles de esta negociación que unirá al central de 28 años con la entidad heliopolitana hasta 2024 o 2025. Con contrato hasta junio de 2021, Mandi verá incrementada su ficha, una de las más bajas de la plantilla, al tiempo que el jugador accederá a que su cláusula de rescisión alcance entre los 50 y los 60 millones, llegando a doblar la actual, fijada en los 30.

Mandi llegó en 2016 al Betis, de la mano de Miguel Torrecilla, procedente del Stade de Reims francés a cambio de 2,8 millones de euros. Aunque sus comienzos no fueron fáciles, su rendimiento ha crecido de forma exponencial llegando a llamar la atención de varios equipos. Fuertemente tentado, fue Setién el que frenó su salida en 2017, firmando el argelino una campaña espectacular de la mano del cántabro.

Vigente campeón de la Copa África, Mandi ha jugado un total de 128 partidos con la camiseta del Betis, en los que ha marcado cinco goles. Indiscutible para Setién, también lo está siendo para Rubi, pero su importancia dentro del grupo va mucho más allá de los números. Así definía el ahora entrenador del F.C. Barcelona en 2018. "En cuarenta años que yo he estado metido en el fútbol, tanto de jugador como entrenador, ha sido el jugador más receptivo que he tenido, el que más interés ha puesto a la hora de hacer los ejercicios, el que más ha escuchado, el que más se ha fijado en todo. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del equipo, y todo es por el trabajo y la constancia que ha tenido. Y eso es muy importante. Cada vez que le hago un comentario él pone una mano en el oído (se tapa el derecho) y todo lo que le entra por aquí (el izquierdo) ya no deja que se le escape, para que no se le salga por el otro. Hace poco le eché una bronca en un entrenamiento. Bueno, no una bronca, le llamé la atención en un detalle, y le dije, no salgas ahí a apretar, y me hace un gesto así, como de cabreo. Al terminar el entrenamiento le pregunto que por qué se cabrea conmigo, y me dice "no me cabreo contigo, me cabreo conmigo porque es la segunda vez esta semana que me llamas la atención por el mismo motivo"".

El mismo Setién también recordaba un detalle que resaltaba la profesionalidad del central. "Cuando termina todos los partidos él se lleva un tupper con su arroz y su bonito y nada más terminar el partido no se quita ni la camiseta, se sienta en suelo, coge su cuchara, abre su tupper y se come el arroz y el bonito solo. ¿Sabéis para qué? para recuperar inmediatamente la energía que ha perdido durante el partido. Come rigurosamente todo lo que tiene que comer, fruta, arroz, pescado, carne€ lo lleva a rajatabla".

Por esto y por otros muchos más detalles, el Betis quiere retener y premiar el rendimiento de Mandi, cuya continuidad hasta 2024 o 2025 quedará sellada en las próximas semanas, con una mejora económica que le colocará en el escalón salarial que le corresponde.