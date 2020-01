Rubi, sobre Loren, el mercado, la Copa...

El triunfo ante la Real Sociedad es ya historia para Rubi, que sólo piensa en la eliminatoria de Copa ante el Rayo de este jueves. Ni siquiera en el mercado, abierto hasta el próximo 31. Para el técnico del Betis, la dirección deportiva verdiblanca ha hecho un "magnífica" trabajo trayendo a Aleñá y Guido, y lamenta que aún resten algunos días para darlo por concluido porque los rumores acerca de algunos jugadores de su plantilla no hacen más que "distraerlos".

Con todo, el de Vilasar de Mar trata de tener a toda su plantilla concentrada en lo realmente importante, el encuentro ante el Rayo, ante el que asegura ha tenido que poner una dosis necesaria de "tranquilidad" para hacerles entender que el del Rayo "es un partido diferente".

"Sabemos que el Rayo puede ganar a cualquier equipo, no sólo darnos un susto, por su idea de juego, por sus jugadores, por su entrenador, que es un gran entrenador y muy valiente", ha advertido en la sala de prensa el técnico, que cree que el cuadro franjirrojo puede hacer que lo pasen "muy mal" en algún momento.

Rubi, que analiza al detalle a cada uno de sus rivales, ha destacado que los de Jemez "han perdido pocos partidos esta temporada y son un equipo atrevido" que intentará "demostrar que epueden estar en Primera".

En cuanto al objetivo que se marca en la Copa, Rubi ha señalada que esa palabra le da "mucho respeto", aunque afirma que la intención es "llegar lo más lejos posible", entendiendo que "sería un fracaso" que le eliminase "un equipo de menor categoría".

No cree Rubi que la salida de Embarba, por el que el Espanyol ha pagado 10 millones de euros, vaya a condicionar al Rayo, al menos, en este partido. "A largo plazo, no lo sé, aunque su entrenador ya ha dicho que es una baja importante para ellos", ha asegurado el entrenador bético, que ha anunciado que no habrá muchos cambios con respecto al equipo que ganó a la Real el pasado domingo. "Lo que te puedo asegurar es que saldrá un equipo con bastantes jugadores que vienen jugando siempre. No todos. Nos queda un entrenamiento. Después de este partido, ya pensaré en el domingo. Hay un par de jugadores habituales que no van a salir pero no porque esté pensando en el domingo, sino porque necesito que estén frescos".

En cuanto a los nombres propios, Rubi ha descartado cualquier interés del Barcelona en Loren, aunque ha admitido que "para un entrenador no es mala señal que jugadores de tu equipo se revaloricen por este tipo de cosas". "Estoy tranquilo porque creo que no hay nada", ha insistido.

De Emerson, el preparador catalán ha avisado que "tiene contrato hasta el año que viene" y que "el que lo quiera, tendrá que negociar con el Betis", al tiempo que ha añadido que "no ha cambiado nada" en cuanto a Tello.

Por último, Rubi ha reconocido que Guido "se está adaptando a marchas forzada a la idea de juego" y ha destacado sus ganar de "acelerar lo antes posible" su integración "para estar disponible".