Mourinho se deshace en elogios hacia Lo Celso

Giovani Lo Celso se está ganando poco a poco la confianza de José Mourinho. De hecho, en los últimos encuentro de la Premier se ha asentado en la titularidad, ha participado en los dos encuentros de la F.A. Cup ante el Middlesbrough, anotando incluso un gol en el encuentro decisivo disputado en el Tottenham Hotspur Stadium, y va ganando peso en el equipo.

Tanto es así que muchos medios coinciden en considerar que el encuentro de este miércoles ante el Norwich (2-1) ha sido el mejor encuentro del rosarino desde que aterrizó en la Premier el pasado verano procedente del Betis. El internacional argentino dirigió al equipo desde el centro del campo, aportando no sólo la creatividad, con un abanico de grandes entregas, sino empleándose a fondo en la resta y cerrando la posición.

Fue tal el despliegue del jugador, que Mourinho no dudó en destacar su trabajo en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Giovani está mejorando partido tras partido. Hoy -por ayer- estuvo fantástico en todo. Creo que se está adaptando muy bien a la liga, puede jugar en varias posiciones, nos da mucha calidad, visión, pases, está mejorando su juego ofensivo, está mejorando su intensidad", dijo Mourinho al que le preocupa que el cargado calendario inglés pueda afectar al rendimiento del jugador, al que se ve obligado a utilizar en ocasiones como 'comodín'. "Lo único que me preocupa es la nueva odea del fútbol inglés de jugar, jugar y jugar. En este caso, ahora está jugando todo el tiempo porque no tenemos soluciones diferentes. Incluso hoy, cuando Lamela estaba fuera, no había extremos, por lo que Giovani se tuvo que colocar de interior".



Pese a que la temporada no comenzó todo lo bien que cabía esperar para el argentino y que a la llegada de Mourinho a mitad de temporada tampoco contó con muchas oportunidades, lo cierto es que Lo Celso ha terminado por convencer al técnico luso, que ya aseguró la pasada semana que la intención del Tottenham es ejercer la opción de compra que poseen sobre el jugador, aunque no determinó si lo harán en este mercado invernal, con lo que se ahorrarían una importante cantidad, o ya en junio, cuando el total de la operación podría elevarse hasta casi los 70 millones de euros si el cuadro londinense consigue clasificarse para la Champions. Los 'Spurs' son sextos en estos momentos, a seis puntos del Chelsea, cuarto y último clasificado para la Champions en Inglaterra.