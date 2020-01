Borja Iglesias y la "reflexión interna" tras la eliminación copera

La tempranera eliminación copera del Betis deja a varios señalados, incluido el entrenador, un Rubi que ya avisaba antes del encuentro que caer ante un equipo de menor categoría supondría un "fracaso".



El adiós al torneo del K.O., además, ha dejado al vestuario muy tocado, en un momento de clara ascensión en LaLiga, donde el equipo había cogido carrerilla y clave para las aspiraciones del cuadro verdiblanco.



Las reacciones, dentro del vestuario, no se han hecho esperar. Tanto Joaquín como Loren, los encargados de dar la cara tras el fiasco de Vallecas, admitieron que había supuesto un duro palo, y este viernes ha sido el delantero Borja Iglesias, que tampoco tuvo su noche ante el conjunto franjirrojo, el que ha querido hacer un llamamiento a la unión en sus redes sociales. "Se termina el sueño de la #CopaDelRey. Hoy más que nunca unidos. Así llegarán los grandes momentos".



Este mensaje ha recibido ciento de reacciones al instante. En una de ellas, un usuario le exigía tanto a él como al equipo "autocrítica" y más "gen ganador". @cgp_UDB: "Así no, con autocrítica, quizás, pero si cada vez que se mete un 'gambazo' como el de ayer lo único que se hace es de cara a la galería, pocos grandes momentos llegarán. En fin, de vosotros, más que de nadie, depende eso, pero se ve poco gen ganador...".



Borja no ha dudado en contestar a este seguidor, al que le asegura que en el vestuario se ha hecho un profundo ejercicio de autocrítica, al tiempo que le advierte de que están "muy jodidos". "Hola Carlos. Entiendo tu enfado, pero la reflexión que hagamos no te la voy a poner en Twitter. Es algo interno. Somos muy autocríticos y estamos muy jodidos por el resultado de ayer".





Se termina el sueño de la #CopaDelRey. Hoy más que nunca unidos.

Así llegarán los grandes momentos. pic.twitter.com/OeYekSuMga — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 24, 2020