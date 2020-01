El exbético Pedro Morilla, desde la zona cero del 'virus Wuhan'

El número de muertos por el coronavirus causante de la 'Neumonía de Wuhan' ha aumentado este viernes a 26 entre los 887 contagiados diagnosticados. Se trata de una de las mayores crisis médicas que se recuerdan en los últimos años y que tiene en vilo a todo el mundo.

El brote, cuyo epicentro se sitúa en la ciudad china de Wuhan, se ha extendido a otros países. Las autoridades chinas han cerrado el "transporte público urbano, el metro, el ferri y los transportes de pasajeros de larga distancia" en Wuhan, una ciudad de unos 11 millones de habitantes, con más población que Nueva York y cinco veces más grande que Londes.

Sus habitantes no pueden salir de su ciudad, que se está procediendo a desinfectar con el fin de acabar con el foco de infección, y entre los muchos afectados por estas medidas, se encuentra Pedro Morilla, un exentrenador de la cantera del Betis, actual director deportivo del Wuhan Shangwen Three Towns.

Con 47 años, Morilla emprendió el pasado verano esta nueva aventura, tras su paso por el Granada. Desde la sitiada ciudad de Whhan ha atendido a 'El Confidencial', donde ha relatado cómo está viviendo en medio de esta crisis.

"Hoy hemos vivido la situación más dura en Wuhan. Nos han recomendado no salir de casa, porque van a desinfectar la ciudad", arranca diciendo el sevillano, que desmiente, no obstante, cualquier estado de pánico. "La gente no está arrasando con las cosas. Había más personas de lo normal en el supermercado, pero hay que tener en cuenta que estamos en el fin de Año Chino". "La alarma no es tan fuerte como se vende fuera, parece que estamos viviéndolo de otra manera", añade.

Desde Pekín, se han hecho una serie de recomendaciones para los más de 20 millones de habitantes afectados y considerados dentro de la zona cero. "Nos han pedido que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos y desinfectemos todo. Las medidas no son tan drásticas. Son duras, para intentar erradicar rápidamente el virus", destaca Morilla

Pedro Morilla había trabajado en los últimos años en la dirección deportiva del Betis y como entrenador del segundo equipo del Granada. De hecho, llegó a ser entrenador del primer equipo en Segunda división durante seis partidos. Ahora trabaja en un proyecto gestionado por una empresa llamada Nama Sports para potenciar el fútbol base entre España y China.

"Nuestra empresa en España ya se ha puesto en contacto con la embajada española de Pekín, desde donde se nos traslada que estemos tranquilos. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad", termina

Este mismo fin se han cancelado las celebraciones de Año Nuevo chino (que comienza mañana) tanto en Pekín como en Hong Kong, mientras que varias de las principales atracciones turísticas de la capital china permanecerán cerradas hasta nuevo aviso