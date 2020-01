Loren: sobrados motivos para que se fijen en él

Cuando a comienzo de esta semana apareció el nombre de Loren Morón vinculado con el F.C. Barcelona, muchos pusieron en cuestión si el marbellí daba el nivel para un club como el culé. Habrá todo tipo de opiniones para responder a esa pregunta, pero lo cierto es que Loren está firmando unos números de jugador 'top'. Con el que anotó este jueves en Vallecas en la eliminatoria de Copa ante el Rayo Vallecano y que suponía el momentáneo 1-2, el canterano ya lleva diez tantos esta temporada, ocho en el campeonato doméstico y dos en el torneo del K.O.

Loren es el sexto máximo goleador de LaLiga, empatado con William José (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Lucas Pérez (Alavés), Ángel (Getafe) y Budimir (Mallorca), y el segundo español más realizador en el el torneo de la regularidad sólo por detrás del levantinista Roger, que lleva nueve. Además, de todos ellos, sólo el azulón tiene un promedio goleador mejor que el del verdiblanco. Ángel anota un gol cada 110 minutos disputados, mientras que el marbellí lo hace hace 148'.



Pese a su prolífica temporada, Loren ha perdido la titularidad en favor de Borja Iglesias en los últimos encuentros. En LaLiga, sólo ha sido titular en uno de los últimos cuatro encuentros, en la derrota ante el Atlético (1-2), y salió desde el banquillo ante Espanyol (2-2), Alavés (1-1) y Real Sociedad (3-0). Y en Copa, el único encuentro en el que fue titular fue en La Florida, ante el Portugalete, donde anotó uno de los tres goles de su equipo.

Pichichi del equipo, Loren, además, se ha colado en el 'top 3' de máximos goleadores del Betis en los últimos diez años, una década en la que Rubén Castro ha dominado con solvencia en verdiblanco, tal y como recuerda el perfil especializado en estadísticas @BetisStats.

El canario se marchó del Betis anotando 148 goles en 290 partidos, que le convirtieron en el máximo realizador en la historia del club de las trece barras. En esta particular clasificación le sigue el ahora azulón Jorge Molina, que firmó 77 en sus 213 encuentros como heliopolitano. Loren, con 25 en 82, ocupa la tercera posición en esta tabla.

Por todo ello, no debería chirriar que su nombre haya aparecido en la lista de jugadores que gustan en Can Barça, donde se busca un delantero para cubrir la baja del lesionado Luis Suárez, que no reaparecerá, como pronto, hasta mayo.