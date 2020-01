Más que extremos, el Betis mira delanteros en el mercado

La inesperada eliminación copera en dieciseisavos de final de la Copa del Rey deja al Betis con sólo una competición de aquí a final de temporada. Un palo a la ilusión que se había desatado en el vestuario, en los despachos y en la grada que, lógicamente, condiciona la planificación deportiva. Especialmente, en lo que respecta a la postura verdiblanca en la ventana invernal de transferencias, saldada antes de su ecuador con la contratación de las dos prioridades (el pivote Guido Rodríguez y el mediocentro creativo Carles Aleñá, que ya debutaron).

La idea inicial era hacer cuentas de aquí al 31 de enero y, de presentarse una oportunidad irrechazable de mercado, acometerla, con el fin de dar un salto cualitativo en sus aspiraciones. Ahora, quizás, no sería aconsejable ocupar las 25 fichas, sino que lo más inteligente pasaría por abaratar la masa salarial del plantel, dejando ir a los que menos juegan. Un grupo más reducido, pero de plenas garantías para luchar por Europa. En definitiva, una veintena de efectivos que participe asiduamente en las alineaciones, tirando de polivalencia para cubrir las posiciones que no estén dobladas. En realidad, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la hoja de ruta heliopolitana, que recalcula su trayecto sobre la marcha, apunta a un híbrido entre las dos vías: no se escatimarán recursos en caso de ponerse a tiro un tercer fichaje invernal, si bien la 'operación salida' cobra una mayor trascendencia para evitar un colapso de descontentos y engordar el músculo financiero a la hora de acudir a una mesa de negociaciones.

Así, aunque en privado le ha expresado su deseo de que continúe y luche por un puesto, pidiendo igualmente a la comisión deportiva que no refuerce a rivales directos, Rubi ha señalado a Sidnei, fuera de sus planes hasta nueva orden. Con alguna convocatoria más a sus espaldas para cubrir el cupo de centrales, el hispano-brasileño se ha mostrado hasta el momento reacio a marcharse, si bien podría replanteárselo si llega una buena propuesta y se prolonga su ostracismo. Está corriendo la misma suerte que Javi García y Francis, a los que se preferiría fuera de aquí al viernes próximo por el bien de todos, bien cedidos (en los casos del '2' y el '12') o bien vendidos (el '3').

Con Barragán pasa tres cuartos de lo mismo. Acaba contrato y no renovará, pero Emerson precisa de un recambio de garantías. Por su parte, Tello se está quedando sin opciones en LaLiga, aunque las tiene en competiciones exóticas como la Chinese SuperLeague o la Major League Soccer norteamericana. Sus altos emolumentos y la exigencia bética por el extremo de Sabadell (12 millones, lo fijado en su cláusula, que se repartirían a medias con el Barcelona) dificultan una marcha que ayudaría en el doble desafío de reducir nómina y aumentar los fondos para una última alta.

Este periódico, además, ha podido confirmar que el Betis no busca específicamente un extremo en el mercado para lo que resta de ventana invernal. El nombre de Embarba, y antes el de Ferreira-Carrasco, obedecen a los 'cantos de sirena' con Tello de protagonista (Celta, Espanyol, Getafe, Inter Miami, puede que otra vez el Krasnodar...), pero no es una búsqueda concreta. Haro, Catalán, Alexis y Martínez Feria están de acuerdo con el míster en la pertinencia de ser 'open minded' en estos momentos, pues en las siete jornadas finales podrían surgir 'gangas' en varias demarcaciones. Y, en un escenario ideal, los responsables verdiblancos apostarían por un delantero de características diferentes a las de Borja Iglesias y Loren Morón. En parte, si bien no únicamente debido a ello, porque han llegado ofertas por ambos artilleros.

No temen en la planta noble del Benito Villamarín un 'clausulazo', que, por otra parte, aumentaría un mes el margen de maniobra para encontrar un sustituto (que debe estar ya en España si la gestión se concreta ya en enero). Los contratos del gallego y el marbellí establecen libertades unilaterales muy altas (por encima de los 40 kilos) que nadie parece dispuesto a afrontar. Con todo, hay más que ruido mediático alrededor del '9' y el '16', por lo que podría darse el caso de que se fraguara una operación interesante, económicamente hablando, para todas las partes implicadas.

Por el momento, tanto Borja como el Betis han rechazado los tanteos recibidos desde la Premier League, uno de los cuales, según fuentes de acreditada solvencia, permitiría a los de la Avenida de La Palmera recuperar su inversión y obtener una pequeña plusvalía. El 'Panda' está decidido a triunfar con el escudo de las trece barras y aquí se confía en que la apuesta por él (28.140.000 euros, 18 de ellos abonados en agosto, cinco pendientes para este mes y otros cinco pagaderos a 30 de junio) dará resultados a corto-medio plazo.

Los agentes de Loren están hablando con el Barcelona, que no lo considera una prioridad -tampoco Sanabria, un rumor infundado desde Italia-, pero su fluidez goleadora (10 tantos este curso) no ha pasado desapercibida en otras latitudes europeas. De cuadrar otro punta versátil, potente y rápido, se persigue una cesión con opción de compra. Para cubrirse las espaldas y para que Rubi tenga más alternativas. Que coexistan los tres de aquí al verano próximo es una opción real. Desde el Villamarín insisten: puede quedarse todo así (24 fichas ocupadas) o haber hasta media docena de movimientos (entradas y salidas).