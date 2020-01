Rubi, sobre el fiasco en la Copa, el Getafe, el estado mental de su plantilla...

Como no podía ser de otro modo, antes de analizar el compromiso liguero de este domingo en el Coliseum, Rubi no escondió lo mucho que ha dolido en el seno del Real Betis la eliminación de la Copa del Rey a manos de un Segunda como el Rayo Vallecano, si bien ha apostado por pasar página cuanto antes para que ese palo no afecte al equipo en lo que resta de Liga, con dos salidas consecutivas a Getafe y Eibar en el horizonte más cercano.

"Te tengo que decir que hemos pasado, o al menos yo personalmente, la noche del jueves de luto. Pero desde el viernes estoy como una moto, convencido de que vamos a seguir en la dinámica de antes de la eliminación. Me sabe mal, por si alguien se ofende que diga que estoy animado, pero es importante de que nos olvidemos ya de ese partido. Si no, el bofetón va a ser uno detrás de otro si se relamen las heridas y nos lamentamos más de la cuenta. Necesitamos la victoria domingo tras domingo", ha explicado el entrenador verdiblanco, que ante la insistencia de la prensa sobre el encuentro disputado en Vallecas, ha vuelto a ratificarse en su opinión de que su equipo mereció más en la segunda mitad, defendiendo la actuación de los suyos.

"Yo creo que ahí es importante diferenciar. Estamos eliminados, muy mal. Lo aceptamos. Pero si entramos a hablar del juego, al menos yo voy a dar mi opinión sincera. Hay una primera parte en la que el Rayo va jugando a una intensidad acelerada que acaba pagando el resto del partido. Consiguen con esas intensidad que estemos siempre con dificultades. El Rayo fue ahí mejor que el Betis, hizo una ocasión de gol y nosotros ninguna. ¿Merecía ir ganando al descanso? Sí", ha explicado, para ahondar en su análisis de dicho encuentro: "En la segunda parte ellos consiguen el fruto de ello. A partir de ahí, el Betis trabaja bien. Hacemos una prórroga muy seria, con un gol y tres ocasiones muy claras para matar el partido, y un fallo muy grave que nos mata. Pero luego quedaba la tanda de penaltis. La realidad es que el Betis remontó el partido y tuvo ocasiones para ganar. Quizá no deberíamos haber llegado a eso".

En lo que no ha querido entrar el preparador catalán es en los nombres propios que quedan señalados tras la eliminación, como es el caso de Tello o el meta Dani Martín: "Yo en tema individuales no voy a entrar. Perdimos todos. Dani tiene muchas ganas de jugar, es internacional sub 21 con España. Perdimos todos, me incluyo yo. No comparto esa postura. Si me veo señalado, digo que haría muchas cosas de lo que hice, igual. Pero uno no sabe si el rendimiento va a ser el mismo que espera durante una previa".

Pasado ese mal trago, por tanto, Rubi tiene ya los cinco sentidos puestos en la visita al Getafe, consciente de la importancia de este choque para proseguir la remontada hacia los puestos europeos, si bien no quiso ponerle el apelativo de final: "Es importante sobre todo para nuestra afición. Una cosa es que nuestros jugadores quieran demostrar que han pasado el luto, y otro que la afición lo esté, pues es normal. Ahora la situación es mucho mejor que hace una semana (en LaLiga), antes de medirnos a la Real. Por tiempos, para acabar en puestos europeos no es para nada una final, sí para la alegría de nuestra afición".

Para dar continuidad a ese buen momento liguero y no verse afectados por el tropiezo en Copa, el técnico bético, eso sí, considera vital que su plantilla no caiga en el desánimo que ha podido invadir a la afición en estos días, exigiendo el cien por cien de todos ellos. "He tenido que trabajar fuerte lo emotivo. No quiero que en la cabeza de nuestros jugadores pasemos de un día en el que pensemos que estamos muy bien a que por un partido pensemos que estamos muy mal. Si pensamos eso no valemos para esto. Te llevas otro golpe. Hay que pelear al mil por mil este domingo y convencidos de que vamos a ganar y hacerlo bien. Lo contrario no me vale. Cuando acabe el entrenamiento quiero comprobar que todos piensen eso. Lo primero, esa cabezita del equipo, prepararla", ha afirmado al respecto.

Además, Rubi no esconde que no será nada fácil saltar el Coliseeum, donde aguarda un Getafe tremendamente competitivo: "No vamos a descubrirlo ahora. Sólo han ganado allí el Madrid y el Barça, y las han pasado canutas. Consiguen siempre incomodar jueguen contra quien jueguen. Tenemos que conseguir no equivocarnos en esos momentos y saber imponer nuestra idea. No auguro un superpartidazo del Betis, porque no lo hace allí nadie. Sí un Betis que se adapte a esas situaciones más complicadas de partido".

Siempre claro en sus respuestas, Rubi también tuvo un mensaje para el beticismo, pidiendo un apoyo que se da por descontado: "Les diría que nos den el beneficio de esos 90 minutos y que intentaremos brindarle la victoria para que pasen un buen día en Getafe. La línea en la que íbamos es la buena y eso es lo que intentamos en Copa, pero no lo hemos conseguido; evitar que nos eliminaran".