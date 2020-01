Getafe 1-0 Betis: Y con Iglesias hemos topado

Tocaba levantarse de otro duro golpe, algo inherente a la idiosincrasia de un Betis tendente a estrellarse justo después de hacer algo medio bien, porque se le va el santo al cielo, como al que se imagina montado en un yate justo después de echar la lotería, y desde ahí arriba se pega el batacazo.

Esta vez, eso sí, lo tumbaron. Y no fue un siempre combativo Getafe, sino un últimanente indescifrable VAR: lo que en el área de los azulones no fue, en el visitante sí. O no era mano ninguna o eran mano las dos: la de Ángel Rodríguez y la de Álex Moreno. Prieto Iglesias, con el que se topó el Betis en su intento de recuperar la alegría, señaló sólo una, de manera incomprensible.

El Betis, al final, se fue de vacío del Coliseum pese a haberse pegado una buena paliza. La reciente eliminación en la Copa del Rey, torneo al que los verdiblancos, sin Europa, deberían haberse agarrado como a un clavo ardiendo, exigía cambios drásticos, por lo que Rubi sólo mantuvo a cuatro de los jugadores que habían sido titulares ante el Rayo Vallecano. Uno de ellos Nabil Fekir, el jugador con más talento del plantel, pese a que el Betis haya ganado menos cuando él está sobre el campo. Si tuviese regularidad... Si tuviese regularidad y gasolina para 90 minutos, no jugaría en el Betis, claro.

Como no era el rival más idóneo para desquitarse, pues el Getafe de Bordalás es supercompetitivo y te machaca si pestañeas, los heliopolitanos salieron con los pies en el suelo y los ojos bien abiertos. Tras unos minutos de tanteo, dos fallos propiciaron sendos contragolpes, uno para cada equipo: Joel, a disparo de Nyom; y Soria, sin problemas al llegar Canales forzado al disparo, evitaron que se moviese el marcador. Lo que lo impidió en el 19' no se sabe bien qué fue... Fekir provocó una falta, Canales la botó, Bartra la puso en el área pequeña desde el segundo palo y nadie, extrañamente, la empujó a la red. Ni Edgar, que al menos la tocó, ni Mandi ni Loren, a quienes perjudicó el toque del primero. El cuero tocó en el poste y salió.

La siguiente llegada interesante también fue visitante y gracias a un Guardado que, pese a estar ya lesionado, realizó un esfuerzo para driblar a Maksimovic y ponerla con su zurda en el área: Soria se la comió y Loren no la alcanzó por poco. Fue lo último que hizo el mexicano, antes de dejar su sitio a Aleñá, en el minuto 34.

Tras algunas diabluras de Fekir, un genio al que a veces no entienden ni sus propios compañeros, Edgar cometió una falta sobre Molina en el borde del área. Muy peligrosa, aunque menos que cualquier córner en Vallecas, porque estaba Joel entre los palos. El meta, natural de Getafe, evitó la alegría de sus paisanos con una excelente intervención, llena de instinto, agilidad y fuerza. El marcador reflejaba que el primer tiempo había estado igualado; las sensaciones, que el Betis fue superior. Por el equilibrio que aporta Egdar, por las carreras de Fekir y por el nervio de Loren, principalmente.

El segundo tiempo fue algo distinto, pero no mucho. Realmente, la diferencia la puso el árbitro, nunca mejor dicho.. Al Getafe le encanta que pase poco en los partidos y que lo que pase sea más fruto del choque, el rebote o las segundas jugadas que del juego elaborado. ?De ahí que se fijase en Deyverson, cuya energía contagió tanto a la grada como a todo el equipo azulón, más dueño del partido.

En el 70' reaccionó Rubi, metiendo a Tello, quitando a Fekir y mandando a Joaquín a la derecha. El protagonista, no obstante, no sería ninguno de ellos, sino un Prieto Iglesias que no vio una mano en el área local de Ángel y que poco después sí una muy similar en la del Betis de Álex Moreno. El propio delantero canario se encargó de ejecutar la pena máxima y poner un 1-0 injusto para el Betis, por juego y porque lo de este VAR no hay quien lo entienda.

-- Ficha técnica:

1.- Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom (Etebo, m. 85); Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina (Deyverson, m. 65) y Jaime Mata (Ángel, m. 75).

0.- Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Edgar; Fekir (Tello, m. 72), Canales, Guardado (Aleñá, m. 34), Joaquín; y Loren (Borja Iglesias, m. 80).

Goles: 1-0, m. 89: Ángel, de penalti.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro). Mostró cartulina amarilla a José Bordalás (m. 36), Maksimovic (m. 49), Etxeita (M. 74) por parte del Getafe y a Canales (m. 56), Bartra (m. 63), Joel Robles (m. 73) y Mandi (m. 88) por parte del Betis. Expulsó a Fekir (m. 92) cuando estaba en el banquillo.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 13.244 espectadores.