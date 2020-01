López Catalán, muy indignado con el arbitraje: "Esto ha llegado hasta aquí"

José Miguel López Catalán, vicepresidente deportivo del Betis, ha expresado su gran indignación tras el partido ante el Getafe por un nuevo error arbitral que ha vuelto a perjudicar al conjunto verdiblanco: "Estamos indignados porque sabes que esta no es la primera vez. Llevamos toda la liga sufriendo este tipo de errores y ya está bien. Es una vergüenza que a un club como al Betis se le trate así. Es una vergüenza que esas manos de Ángel ni siquiera haya sido revisado por el VAR. Vamos a hacer una queja con la Federación y con los árbitros".

López Catalán, muy crítico con el arbitraje: "Es una vergüenza, acabo de pedir que quiero hablar con el árbitro antes de que se vaya de aquí. Que me explique por qué piensa que le ha dado con el pecho. Arriba tiene a tres o cuatro personas, me lo van a tener que explicar cara a cara. Tenemos una afición que es la mejor afición de España y tenemos las consecuencias de un sistema que no funciona".

¿Funciona el VAR?: "Está clarísimo que no funciona. Apunto a Luis Rubiales, quiero decirle que arregle el tema del VAR, no nos importa solo a los clubes, también a los aficionados. Por favor que lo arreglen que esto así no funciona".

Mensaje para los béticos: "Pedir a los béticos que esto ha llegado hasta aquí, no hay derecho y vamos a quejarnos todo lo que haga falta".