Rubi: "Nos han tratado muy injustamente, a esto no se le puede llamar justicia"

El técnico del Betis, Rubi, ha mostrado su enfado tras el partido en el Coliseum por ese polémico penalti no señalado al cuadro verdiblanco en una acción anterior al penalti que el colegiado sí señalo a favor del Getafe: "Espero que lo expliquéis los que lo habéis visto las jugada. Nos comentan que la mano de Ángel da en el pecho, me quedo 'flipao', no sé como se puede decir que esta mano da en el pecho. Además en la acción anterior del córner del penalti de ellos hay una falta sobre Edgar. Resulta que en esta si que estoy atento en el VAR. Nos han tratado muy injustamente, a esto no se le puede llamar justicia".

Una decisión muy polémica: "Afecta mucho a los futbolistas, no conseguimos entender que una cosa que es tan clara no sean capaces de verla tranquilamente. Podemos entender que el colegiado no la vea en directo pero el que está ahí sentado mirando, el de arriba le ha dicho que el balón le da en el pecho y te lo tienes que creer. Siete u ocho jugadores se han dado la vuelta tras la mano y ni siquiera lo ha mirado. Hemos hecho una buena primera parte, al equipo le ha faltado adelantarse en el marcador, la culpa es nuestra por no adelantarnos pero el partido no lo han decidido los futbolistas hoy".

El colegiado ni siquiera revisó la acción: "Eso no es justo, nos han dicho que eso no funciona así. Aunque pasen siete minutos si hay que revisar una acción la revisas. Además tiene más tiempo. Resulta que llegas al vestuario y miras las jugadas y dices, ¿Tanto cuesta ver eso?, me sorprende muchísimo".

¿Por qué le está pasando esto al Betis?: "No creo que las predisposiciones, pero sí creo en las malas rachas o buenas rachas. Hay equipos que tiene la suerte que les favorece pero no creo que haya voluntariedad. Nosotros no tenemos suerte este año, es una coas de locos".

¿Se quejará el club a la federación?: "No lo sé, intento no quejarme nunca pero hoy no puedo aguantarme. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Estamos todos indignados con lo que ha pasado hoy".

Su opinión sobre el VAR: "Hace no mucho me preguntasteis sobre esto y ahora ya tras un año y medio sigo defendiendo el método para los fueras de juego, por si entra o no entra un balón... Pero todos lo que sean contacto lo decide el árbitro, que no hubiera goles en fuera de juego es avanzar, lo demás es complicar demasiado. Si no hubiera visto el VAR el árbitro no pita ninguno de los dos, y con VAR no pita uno y otro sí. El VAR tiene que pitar fueras de juego y balones que entran o no, lo demás no".

El Tweet publicado por el Betis tras el partido sobre el VAR: "No lo sé, estoy con mi club a muerte, lo que mis dirigentes decidan yo voy con ellos. Habrá una parte que dirán que estamos llorando pero para lloran te tiene que pasar muchas veces, si hubiera sido una sola diríamos que es mala suerte y ya está".