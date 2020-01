Hasta Ángel desmiente la versión de Prieto Iglesias

La indignación en el Betis es máxima tras el delirante arbitraje de Prieto Iglesias en el Coliseum Alfonso Pérez. No entienden en Heliópolis el diferente criterio a la hora de aplicar o no el VAR en dos jugadas similares, mostrando su extrañeza por el hecho de que el colegiado navarro no acudiera a revisar la acción en la que Ángel, aún con 0-0, toca el balón con la mano en su área, explicando a los jugadores béticos sobre el mismo campo que el canario le había dado con el pecho.

Las imágenes no dejan lugar a la duda y desmienten la versión del árbitro, que sí revisó y pito penalti por unas manos de Álex Moreno más discutibles que las de delantero getafense, quien no ha podido negar la evidencia y admite que tocó el balón con la mano.

"Sinceramente, cuando ocurre la acción, yo sigo corriendo y ni me paro a mirar qué están protestando porque no me doy cuenta ta de que sí es verdad que la toco con la mano, como he visto luego en las imágenes, involuntariamente, porque es en la batida del salto que después de tocarla Marc (Bartra) toca en mi brazo y no sé si eso puede ser involuntario, sinceramente no lo sé. Es la interpretación del árbitro, él no lo ha visto así, ha dicho que no ha sido y luego en la siguiente jugada que pita penalti a favor nuestro ha ido a verlo en la tele y lo ha visto muy claro", ha explicado Ángel en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cope.

Pero, además, el canario también fue protagonista en otra acción en la que el Betis reclama una agresión suya sobre Canales, sobre la que pasó de puntillas, aludiendo a provocaciones previas de los jugadores verdiblancos: "Desde que fui a tirar el penalti no paraban de decirme cosas para intentar despistarme y ponerme nervioso. La verdad es que estaba caliente, pero es normal. Yo si fuera al revés lo haría también. Una vez terminado el partido ya es historia y no hay que darle más vueltas, pero sí es verdad que en esa acción caemos al suelo y nos quedamos los dos enganchados".

Por otro lado, el atacante azulón se refirió a la buena marcha del Getafe pero pidió prudencia: "Estamos en una nube, pero estamos en enero. Queda mucha Liga, muchos partidos difíciles que tenemos que sacar adelante. Si pierdes dos o tres partidos, los que viene por detrás, que son grandes equipos y con más presupuesto que nosotros, te adelantan rápido".