El Betis exige oír la conversación entre el árbitro y el VOR

"Esto llega hasta aquí. No hay derecho, es una vergüenza como están tratando al Betis y vamos a quejarnos todo lo que haga falta", anunció un encendido José Miguel López Catalán desde el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, de donde manifestó que no se movería hasta que el árbitro (Prieto Iglesias) le recibiese y le explicase por qué la mano de Ángel no es penalti y la de Álex Moreno, en cambio, sí.



El vicepresidente del Betis atendió a los medios del club tras el choque y, muy dolido por lo sucedido, informó a los béticos de que presentarán "una queja formal en la RFEF y en el CTA" al considerarse agraviado por este criterio arbitral tan cambiante.



En un comunicado, el Betis ha solicitado formalmente esas conversaciones.





?? El Real Betis solicita al Comité Técnico de Árbitros de la RFEF el audio del VAR y envía un informe con todos los errores arbitrales sufridos esta temporada ??????@CTA_RFEF @rfef



Considera que sería un ejercicio de esa transparencia con la que se le llena la boca a Rubiales. Sin embargo, las opciones de que sea atendida su demanda son mínimas; pues eso mismo ya lo pidió el Real Madrid tras dos claros penaltis no pitados ante el Barça en el Camp Nou y la RFEF se negó a hacer públicas las conversaciones para impedir un linchamiento mediático.