El Leganés pretende la cesión de Diego Lainez

El mercado invernal encara su recta final y en el Betis ni mucho menos están de brazos cruzados. Como ya informó ESTADIO, la dirección deportiva no descarta la incorporación de un nuevo delantero de perfil diferente al de Loren y Borja Iglesias, pero es el apartado de salidas el que más novedades podría deparar.

Jugadores como Tello o Sidnei podrían cambiar de aires y, con ello, aliviar la masa salarial del club verdiblanco. Pero el caso de Diego Lainez es diferente. La confianza en el joven talento mexicano es máxima y, en caso de salir, siempre como cedido, lo que se buscaría es un destino en el que gozase de los minutos que se le resisten en Heliópolis para potenciar su formación.

Semanas atrás el propio atacante azteca llegó a plantearse seriamente esta posibilidad ante la falta de oportunidades, si bien últimamente ha ido entrando más en los planes de Rubi (participó en cinco partidos seguidos de Liga entre finales de noviembre y enero y jugó su primer y único choque como titular ante el Athletic) y eso le hizo cambiar de opinión.

Se descartó por ello en su momento la posibilidad de un préstamo al Almería, vivamente interesado en sus servicios, y también en Francia fue relacionado con el Olympique de Lyon. Pero ahora es un conjunto de LaLiga, el Leganés, el que anda tras sus pasos.

No es ningún secreto que el conjunto pepinero busca refuerzos tras las salidas de En-Nesyri y Sabin Mrerino. "El objetivo es fichar a dos hombres de ataque", ha reconocido el propio Javier Aguirre, técnico blanquiazul, que pretende hacerse con un delantero y un jugador que pueda actuar por fuera, perfil en el que encajaría su compatriota Lainez.

Así, desde México, 'Onefootball' anuncia que el Leganés ya ha solicitado al Betis el préstamo del ex del América, que no ha participado en los dos últimos partidos de Liga, si bien ante el Getafe no entró en la convocatoria tras acabar con molestias el duelo copero contra el Rayo. La respuesta la tiene Rubi, que hasta ahora sólo le ha concedido 207 minutos en LaLiga.